Radar Academy premia 44 aziende

Il futuro del lavoro dipenderà sempre più dalla capacità di investire nelle nuove generazioni, in particolare nei giovani della Generazione Z (nati tra il 1995 e il 2010). Si tratta di una generazione in piena crescita: giovani che stanno iniziando ad affacciarsi al mondo del lavoro, cercano la propria indipendenza e iniziano a progettare il futuro, anche in termini familiari. Questa generazione mostra caratteristiche e valori ben definiti, ha molto da offrire e si confronta con un contesto complesso. È la generazione del cambiamento, portatrice di nuovi stili di vita e nuove prospettive. Il loro ingresso avrà un impatto significativo anche sul mondo del lavoro, spingendo le aziende ad adattarsi per accogliere e valorizzare questa nuova e positiva energia.

, ha deciso di istituire il premio Company for generation Z per dare risalto alle aziende che stanno investendo attraverso politiche e pratiche a favore dei giovani della Generazione Z. Per queste ragioni la Business School Radar Academy ha deciso di istituire il premioper dare risalto alle aziende che stanno investendo attraverso politiche e pratiche a favore dei giovani della Generazione Z.

Lo scorso 24 marzo sono state premiate a Milano, nella prestigiosa cornice dell’Excelsior Hotel Gallia, le prime 44 aziende (classificate prima, seconda e terza per ciascuna della categorie individuate) che si sono distinte per aver realizzato piani concreti di valorizzazione dei giovani in dieci ambiti, quali: il numero di assunzioni di giovani nati dopo il 1995, numero di stage attivati, percorsi e prospettive di carriera, percorsi di formazione e mentoring, politiche di Talent Retaining, progetti con scuole, università e Business School, diversità e inclusione, responsabilità sociale, Work Life Balance, AI per la Talent Attraction.

Ecco le aziende vincitrici che hanno ottenuto i premi per la categoria di riferimento selezionate dalla giuria guidata da Roberta Parena – Rappresentante Nazionale Giovani e HR&IT Director di Tubiflex Gruppo Interpump:

Categoria N. assunzioni di giovani nati dopo il 1995: Namirial Group, NAIMA ALLSCENT, ALDI. TSG ITALIA SRL, Drees & Sommer Italia. The Westin Palace, Milan, GUNA S.p.a. Categoria N. Stage attivati: Primadonna S.p.A., ABInBev Italy, TAPI - Sicor S.r.l. Kyowa Kirin Srl., A. FIORI SPA. Categoria Percorsi e prospettive di carriera: ENEL. Tecno Group. MAG SPA. Categoria Percorsi di formazione e mentoring: Comcreta Group, Credito Emiliano. ATTAL GROUP - Agenzia per il Lavoro, LEROY MERLIN ITALIA. Olympus Italia, ADHR GROUP, Renault Group. Categoria Politiche di talent retaining: FERRERO. Egnazia Ospitalità Italiana. Entain. Categoria Progetti con scuole, universita' & business school: ManpowerGroup Italia. EY, FMTS Group. Italiaonline SpA, CLEMENTONI. Categoria Diversita' & inclusione: COBAR SPA, IRCCS ISMETT-UPMC. Marsh Jointly, PERFETTI VAN MELLE, TOTO SPA COSTRUZIONI GENERALI. per Amplia Infrastructures, Gruppo OVS SpA. Categoria Responsabilita' sociale: Sheraton Milan Malpensa Airport Hotel & Conference Centre, Demant Italia. Lidl Italia. Sacchi Giuseppe S.p.A. Categoria Work life balance: Randstad Italia. Nugnes 1920 srl. AFV BELTRAME GROUP. Premio speciale AI per la Talent Attraction: EY e Credito Emiliano.

«Il premio Company for Generation Z, che anche quest’anno ha riconosciuto numerose aziende che si sono distinte per iniziative dedicate ai giovani, nasce con l’obiettivo di valorizzare un tema fondamentale per il nostro futuro: l’investimento nelle nuove generazioni, che saranno protagoniste dei profondi cambiamenti in corso – spiega Ernesto D’Amato, ceo di Radar Academy –. In questo contesto il contributo delle imprese e del mondo del lavoro sarà decisivo per accogliere, sviluppare e valorizzare il potenziale innovativo e i valori della Generazione Z. Il ruolo delle aziende, infatti, non riguarda soltanto il rinnovamento organizzativo e professionale, ma si estende anche alla crescita sociale e allo sviluppo dell’intero sistema Paese».