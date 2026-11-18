Pillar, la tech company italiana che mette le tecnologie più avanzate, inclusa l’Ia-Intelligenza artificiale, al servizio delle imprese edili per semplificare la gestione dei cantieri, annuncia 60 nuove assunzioni entro la fine del 2026. Dopo aver toccato lo scorso ottobre quota 100 dipendenti, dopo un solo anno dal lancio, l’azienda si prepara a strutturare anche la sua presenza in Spagna rafforzando i team di Milano e Barcellona per raggiungere le 160 persone entro dicembre.

«Dopo aver effettuato diversi test in altri mercati esteri per comprendere dove il nostro modello potesse trovare le condizioni più favorevoli per essere replicato, abbiamo scelto la Spagna come primo mercato internazionale - ha spiegato Gabriel Guinea Montalvo, ceo e co-fondatore di Pillar -. Quello spagnolo è il contesto più coincidente per caratteristiche con l’Italia, sia per caratteristiche sia per le dimensioni del settore e delle imprese a cui ci rivolgiamo».

A Barcellona, dove ha aperto il proprio ufficio con un primo nucleo di 20 persone, Pillar punta a raddoppiare il team da qui a fine anno. L'obiettivo è replicare il percorso di ampliamento già avviato in Italia. Il recruiting interesserà soprattutto figure che possano lavorare nella struttura commerciale, chiamata a introdurre la presenza di Pillar e a distribuire la piattaforma sul territorio, e nei team dedicati allo sviluppo del prodotto, con l’obiettivo di adattarlo progressivamente alle specificità e alle esigenze delle imprese edili spagnole.

«La crescita di un’azienda passa dalle persone che contribuiscono ogni giorno al suo sviluppo. In Pillar cerchiamo profili ambiziosi, con spirito imprenditoriale, curiosità e interesse per le sfide tipiche di una startup in espansione - ha aggiunto Gabriel Guinea Montalvo -. La conoscenza del settore delle costruzioni è un valore aggiunto, ma non è un requisito indispensabile: contano soprattutto l’energia e la voglia di mettersi in gioco, prendendosi responsabilità. Il nostro obiettivo è continuare a sviluppare soluzioni che accompagnino le imprese edili, dalle realtà più piccole a quelle più strutturate, nel loro necessario percorso di digitalizzazione».

Le aree in maggiore espansione sono Prodotto, Sales e Marketing, ma la selezione riguarda anche le altre funzioni aziendali, dal Customer Success a Finance. Tra i profili più ricercati:

● Prodotto e tech: Fullstack Engineer, AI Engineer, Product Manager fino alle figure di leadership come Head of Engineering e Head of Product;

● Sales: Account Executive, SDR e BDR per il mercato italiano e spagnolo;

● Marketing e Growth: Head of CRM, Marketing Manager per Spagna e i mercati in fase di test, Performance Marketing Specialist, SEO & GEO Specialist, Head of Originals;

● Customer Success, Data e Finance: Customer Success Manager e Intern, Head of Customer Success e Data Analyst.