Secondo le stime dell'Iss-Istituto superiore di sanità, in Italia circa un bambino su 77, nella fascia di età compresa tra i sette e i nove anni, presenta un disturbo dello spettro autistico. Non è disponibile invece un censimento nazionale esaustivo delle persone autistiche di tutte le età e delle rispettive famiglie. Si tratta di una condizione del neurosviluppo, con un'importante componente genetica e un'eziologia complessa e multifattoriale, che si manifesta attraverso caratteristiche individuali e necessità di sostegno estremamente eterogenee. È importante ricordare che l'autismo non è determinato dagli stili educativi familiari e accompagna la persona lungo tutto il corso della vita. Quest'ultimo aspetto è fondamentale: non è possibile concentrare l'attenzione soltanto sull'infanzia, trascurando ciò che accade quando i bambini diventano adulti e, successivamente, persone anziane. Dietro ogni diagnosi c'è una persona con i propri bisogni, desideri e possibilità, e una famiglia che deve poter contare su un sistema di sostegni continuativo e appropriato.

La vita in tutte le sue sfumature, consistente in una serie di video diffusi sui maggiori canali social per raccontare come la vita in tutte le sue sfumature possa coniugarsi con le diversità di ogni persona con autismo: lavoro, gioco, inclusione e autonomia secondo le possibilità e i desideri di ognuno - spiega Giovanni Marino, presidente nazionale dell’Angsa -. E le immagini di quei video raccontano concrete dimensioni di esistenza. I primi video sono stati girati in alcuni centri di Lazio e Umbria, ma siamo solo all’inizio di un viaggio che coinvolgerà tutte le strutture della nostra associazione in ogni regione. Le testimonianze dei genitori raccontano esperienze diverse, ma ci sono anche domande che molte famiglie condividono: quali opportunità avranno i nostri figli? Chi li accompagnerà nelle diverse fasi della vita? E cosa accadrà quando noi non ci saremo più? Il Progetto di Vita è un diritto fondamentale, ma oggi la sfida è capire come renderlo concreto, nei territori, attraverso servizi, sostegni personalizzati e risorse adeguate. Non basta infatti riconoscere un diritto sulla carta: dobbiamo creare le condizioni perché ogni persona con autismo possa costruire il proprio percorso, nel rispetto dei suoi bisogni e desideri. È da qui che dobbiamo partire per dare risposte anche al Dopo di Noi». «Avevamo presentato nell’aprile scorso sulle nostre pagine la campagna nazionale dell’ A ngsa-Associazione nazionale genitori di persone con autismo, denominata, consistente in una serie di video diffusi sui maggiori canali social per raccontare come la vita in tutte le sue sfumature possa coniugarsi con le diversità di ogni persona con autismo:secondo le possibilità e i desideri di ognuno - spiegapresidente nazionale dell’Angsa -. E le immagini di quei video raccontano concrete dimensioni di esistenza. I primi video sono stati girati in alcuni centri di Lazio e Umbria, ma siamo solo all’inizio di un viaggio che coinvolgerà tutte le strutture della nostra associazione in ogni regione. Le testimonianze dei genitori raccontano esperienze diverse, ma ci sono anche domande che molte famiglie condividono: quali opportunità avranno i nostri figli? Chi li accompagnerà nelle diverse fasi della vita? E cosa accadrà quando noi non ci saremo più? Il Progetto di Vita è un diritto fondamentale, ma oggi la sfida è capire come renderlo concreto, nei territori, attraverso servizi, sostegni personalizzati e risorse adeguate. Non basta infatti riconoscere un diritto sulla carta: dobbiamo creare le condizioni perché ogni persona con autismo possa costruire il proprio percorso, nel rispetto dei suoi bisogni e desideri. È da qui che dobbiamo partire per dare risposte anche al».

Attraverso le esperienze raccolte nei diversi territori, l’Angsa continua quindi a raccontare la vita delle persone con autismo e delle loro famiglie, l’attenzione sulla necessità di trasformare i diritti riconosciuti in opportunità concrete. Anche l'inserimento lavorativo potrebbe aiutare a uscire dall'isolamento. «Certamente, ma occorre fare una distinzione fondamentale - aggiunge Andrea Tittarelli, imprenditore sociale nel circuito di Angsa-Associazione nazionale genitori persone con autismo e docente presso il Dipartimento di Scienze Politiche dell'Università degli Studi di Perugia -. Lo spettro autistico comprende condizioni molto differenti per livelli di autonomia, caratteristiche individuali e necessità di sostegno. Esistono persone autistiche che possono intraprendere percorsi professionali anche altamente qualificati e altre che, per la presenza di disabilità intellettive o ulteriori condizioni associate, necessitano di interventi educativi, assistenziali e sociosanitari intensivi e continuativi. Per queste ultime, la prospettiva dell'inclusione non può essere ridotta all'accesso al mercato del lavoro. Significa anzitutto garantire qualità della vita, relazioni, apprendimenti, partecipazione alla comunità e il massimo sviluppo possibile delle autonomie personali. Qui emerge una responsabilità pubblica imprescindibile: non possiamo continuare a considerare il caregiver familiare come l'unico pilastro del sistema di sostegno. Non sarebbe giusto, perché anche i genitori hanno diritto a una propria vita; non sarebbe appropriato, perché l'affetto familiare non sostituisce le competenze professionali; non sarebbe sostenibile, perché i genitori invecchiano e non possono esserci per sempre».

È una consapevolezza che attraversa anche la campagna nazionale di Angsa, che dopo aver raccontato esperienze di lavoro, partecipazione e autonomia sta dando voce ai genitori, alle loro quotidianità e agli interrogativi sul futuro. Occorrono dunque finanziamenti strutturali e una rete stabile di servizi sociali, sanitari ed educativi lungo tutto il corso della vita, valorizzando il contributo del Terzo settore attraverso appropriati percorsi di accreditamento istituzionale e convenzionamento con il sistema pubblico. All'interno di questa cornice, il lavoro vero, adeguatamente sostenuto e rispettoso delle caratteristiche individuali, può rappresentare una straordinaria opportunità di emancipazione, indipendenza economica e appartenenza sociale. Ma non può diventare l'unico parametro attraverso cui misurare il valore di una persona o il successo di un percorso di inclusione.

Ci sono anche buone pratiche e uno degli aspetti più incoraggianti è proprio la ricchezza delle esperienze sviluppate nei territori, spesso grazie all'iniziativa delle famiglie e alla capacità del Terzo settore di costruire risposte innovative. La campagna nazionale di Angsa ne offre uno spaccato particolarmente significativo. Il primo ciclo ha raccontato esperienze di lavoro, partecipazione e autonomia, coinvolgendo la Fondazione Angsa Umbria a Limiti di Spello, Liberautismo a Formia, Angsa Lazio a Roma e Angsa Guidonia assieme alla Fondazione Vivere a Colori.

In Umbria, attraverso la Fondazione Angsa Umbria e la Cooperativa Agricola Sociale La Semente, è stato sviluppato un modello che mette in relazione servizi sociosanitari, percorsi socio-occupazionali e attività economiche nei settori agricolo, della ristorazione e dell'ospitalità. Un'esperienza nella quale cerchiamo di costruire opportunità diversificate, rispettando le caratteristiche individuali e distinguendo sempre le finalità educative e riabilitative da quelle propriamente lavorative. La campagna si è poi arricchita di nuove testimonianze, raccolte anche attraverso Angsa La Spezia e Luna Blu, Angs Imperia, Angsa Novara-Vercelli e diverse realtà liguri e piemontesi. Qui il racconto si allarga alla quotidianità delle famiglie, alle preoccupazioni per il futuro e al diritto a un progetto di vita realmente sostenuto. È proprio questa pluralità a rappresentare il valore più importante: non esiste una soluzione universale per l'autismo, ma una molteplicità di risposte da costruire intorno alle persone. Una buona pratica non è soltanto quella che genera opportunità lavorative, ma quella che riesce a trasformare i diritti in possibilità concrete di partecipazione e qualità della vita.

Come si rapportano imprenditori e colleghi con le persone autistiche? «Molte delle esperienze italiane più significative nascono dall'iniziativa delle famiglie, che trasformano una necessità personale in una risposta collettiva, dando vita ad associazioni, cooperative e imprese sociali. In questi contesti l'attenzione alla qualità delle relazioni è generalmente parte integrante della cultura organizzativa: già nella selezione dei collaboratori si valorizzano competenze come ascolto, flessibilità, capacità comunicativa e attitudine al lavoro di squadra. Nel mondo delle imprese tradizionali il percorso è più articolato, ma intravedo prospettive molto interessanti, soprattutto attraverso la responsabilità sociale d'impresa. Penso, per esempio, alla collaborazione sviluppata in Umbria con la Cantina Di Filippo di Cannara, dove un progetto produttivo e la sua narrazione commerciale hanno permesso di valorizzare il contributo della cooperazione sociale. È un esempio di come la responsabilità sociale possa diventare parte dell'identità di un'impresa e della relazione con i suoi clienti. Mi riconosco molto nell'idea, cara a Ermete Realacci e alla Fondazione Symbola, che fare bene possa anche convenire. La sostenibilità sociale non deve essere necessariamente percepita come un costo o una concessione filantropica. Può rappresentare un investimento in reputazione, qualità delle relazioni, fiducia e competitività. Naturalmente, a condizione che l'inclusione sia sostanziale e che il valore generato si traduca in opportunità effettive e diritti tutelati per le persone coinvolte», sottolinea Tittarelli.

Eppure l'Italia dispone di un patrimonio normativo importante: dalla legge 134 del 2015 sull'autismo alla legge 112 del 2016 sul cosiddetto Dopo di Noi, fino alla riforma della disabilità e al nuovo Progetto di Vita individuale, personalizzato e partecipato. Il problema non è soltanto produrre nuove norme, ma garantire alle disposizioni esistenti risorse, continuità e capacità di attuazione. Come ha ricordato anche il presidente nazionale di Angsa: la sfida è rendere concreto il progetto di vita nei territori, attraverso servizi, sostegni personalizzati e risorse adeguate.

«Ritengo che questo richieda anche una riflessione di politica economica - precisa l'imprenditore sociale -. In una fase di crescita debole e di vincoli stringenti sulla finanza pubblica, sarebbe necessario recuperare una maggiore capacità di investimento pubblico, anche in funzione anticiclica. I servizi alla persona non rappresentano soltanto una spesa: generano occupazione qualificata, sostengono le famiglie, contribuiscono alla coesione sociale e possono produrre benefici economici nel medio e lungo periodo. Sul versante lavorativo, la legge 68 del 1999 prevede il collocamento mirato e obblighi di assunzione, accompagnati da specifiche agevolazioni. Tuttavia, tra la previsione normativa e un'inclusione realmente efficace permane una distanza significativa. Uno strumento particolarmente interessante è l'articolo 14 del decreto legislativo 276 del 2003, che, nell'ambito di specifiche convenzioni territoriali, consente alle imprese di concorrere all'assolvimento di parte degli obblighi occupazionali attraverso l'affidamento di commesse a cooperative sociali che realizzano inserimenti lavorativi di persone con disabilità, secondo le condizioni previste dalla normativa. In questa direzione considero significativo il ruolo che organizzazioni come Confcooperative possono svolgere per favorire accordi tra imprese, cooperazione sociale, rappresentanze sindacali e istituzioni. Occorre passare da iniziative episodiche a strumenti capaci di generare opportunità continuative e misurabili».

Per migliorare l'inclusione lavorativa e sociale occorre quindi agire su due direttrici complementari. La prima riguarda il diritto alla cura, al sostegno e alla partecipazione sociale. Andrebbe recuperata una visione della politica economica nella quale la spesa pubblica per i servizi essenziali rappresenti un investimento strategico, non una variabile residuale dei vincoli di bilancio. La tradizione socialdemocratica e il pensiero keynesiano ci ricordano che, nelle fasi di debolezza economica, gli investimenti pubblici possono sostenere contemporaneamente la domanda, l'occupazione e il benessere collettivo. Applicato alla disabilità, questo significa garantire continuità ai servizi sociosanitari, educativi, domiciliari, semiresidenziali e residenziali, assicurando risposte appropriate lungo tutto il corso della vita. Naturalmente, con programmazione, qualità e verifica dei risultati. La seconda direttrice riguarda l'inclusione lavorativa.

«Dobbiamo rafforzare la cultura della responsabilità sociale d'impresa e costruire alleanze più strutturate tra mondo produttivo e cooperazione sociale. Immagino un ruolo particolarmente attivo del ministero per le Disabilità, in raccordo con il ministero del Lavoro e con le istituzioni territoriali, come promotore di accordi tra grandi imprese, organizzazioni datoriali, rappresentanze sindacali e cooperative sociali di tipo B. L'articolo 14 potrebbe diventare uno degli strumenti attraverso cui trasformare gli obblighi di legge in filiere produttive inclusive, commesse continuative e posti di lavoro effettivi, valorizzando le competenze della cooperazione sociale. Ma vorrei concludere con una considerazione che ritengo fondamentale e che ritrovo anche nel messaggio della campagna nazionale di Angsa: il progetto di vita non può restare un diritto scritto sulla carta. Una società autenticamente inclusiva non è quella che riesce a rendere produttive tutte le persone, ma quella che garantisce a ciascuno la possibilità di vivere con dignità, partecipare alla comunità e sviluppare le proprie potenzialità, indipendentemente dalla capacità lavorativa. È su questo principio che dovremmo misurare la qualità delle nostre politiche pubbliche e, in definitiva, della nostra democrazia», conclude Tittarelli.