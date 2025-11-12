Master in "Hospitality and Destination Management"

Al via la IV edizione del master universitario di I livello in Hospitality and Destination Management dell'Università degli studi di Napoli Federico II. Il master, istituito presso il Dipartimento di Economia, Management e Istituzioni dell’Università Federico II di Napoli, in collaborazione con il Dipartimento di Agraria e la Virscend University of Irvine - California, è on line e dedicato alla formazione di competenze nel management turistico, alla creazione di professionalità che sappiano gestire il business in maniera sistemica con conoscenze digitali e capacità manageriali. La ricchezza del processo di apprendimento è garantita dall’attività formativa realizzata online attraverso la modalità asincrona, accompagnata dall’attività in azienda. I

Il bando è aperto e sarà possibile presentare le domande per l’iscrizione entro venerdì 21 novembre. I posti disponibili sono 60. Il master ha una durata di 12 mesi e rilascia 60 crediti. La modalità di accesso prevede la valutazione dei titoli e un colloquio. Il master è rivolto a: studenti (che hanno già conseguito la laurea triennale), professionisti e operatori di settore che vogliono comprendere e approfondire trend e sfide del mondo dell’Hospitality, del F&B management e del destination management, imprenditori che desiderano ispirarsi a nuovi modelli di business e gestire in maniera innovativa le loro imprese.