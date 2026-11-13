Logistica e trasporti, ecco i profili più ricercati

Operation manager, impiegati logistici e operatori delle spedizioni sono tra le figure professionali più ricercate nel sistema della logistica e trasporti. Cresce la domanda anche in ambito commerciale, dove figurano profili come l’addetto al back office e l’invoicing specialist, professionista che presidia i processi di emissione, controllo e riconciliazione delle fatture, particolarmente complessi nel settore.

Questo è quanto emerge dallo studio di Assolavoro DataLab, l’Osservatorio dell’Associazione Nazionale delle Agenzie per il Lavoro, che ha stilato la classifica delle dieci figure professionali più richieste nel sistema della logistica e trasporti in Italia. L’indagine sui dieci profili più ricercati è stata condotta su oltre 50mila annunci di lavoro sulle principali piattaforme, LinkedIn e Indeed, e su analisi dirette all’interno del sistema associativo.

Dall’analisi delle vacancy emergono professionalità riconducibili a numerose funzioni: IT e digitale, operations e logistica, amministrazione e contabilità, compliance e customer service. Proprio a quest’ultimo ambito afferisce l’addetto al customer service nei settori specializzati, che gestisce le richieste provenienti da segmenti con requisiti particolarmente stringenti, come farmaceutico, lusso ed e-commerce premium. Seguono poi gli autisti e conducenti in possesso di patente CE e CQC merci, oltre a mulettisti e carrellisti per la movimentazione di carichi pesanti. Restano centrali anche magazzinieri e addetti al picking; i primi presidiano l’intera catena delle operazioni fisiche interne al magazzino, mentre i secondi sono specializzati nella preparazione degli ordini.

Ruolo sempre più rilevante è svolto anche dai professionisti dell’area qualità, chiamata a presidiare contemporaneamente tre tipologie di rischio: per le persone, per le merci e quello normativo. Si ricercano soprattutto Rspp, figura obbligatoria per legge nella prevenzione e protezione aziendale, che collabora con il datore di lavoro alla valutazione dei rischi e alla predisposizione del Dvr, e specialisti Hse che integrano la sicurezza nelle decisioni operative quotidiane.

Secondo le stime dell’Osservatorio Assolavoro Datalab, entro dicembre 2026 la domanda raggiungerà un volume di oltre 110mila richieste di figure professionali della logistica e dei trasporti.

Dallo studio risulta, inoltre, evidente come la digitalizzazione stia trasformando anche questo settore: l’ambito IT sta ridefinendo la natura competitiva della logistica e dei trasporti in un contesto di crescente complessità dell’ecosistema applicativo. A rispondere all’innovazione digitale sono le figure del Wms e Tms Specialist, che configurano, mantengono e lavorano all’evoluzione dei sistemi gestionali, e l’Edi Specialist, che progetta e implementa le connessioni informatiche attraverso cui sistemi di aziende diverse si scambiano dati in modo automatico e standardizzato.

Nel sistema della logistica e dei trasporti convivono attività apparentemente molto diverse, dal trasporto su strada al magazzinaggio, fino ai servizi di supporto, alle spedizioni internazionali e alle attività postali e di corriere. Eppure, proprio la crescente integrazione tra movimentazione fisica delle merci, gestione dei flussi, sistemi digitali e coordinamento operativo rende il comparto un ecosistema fortemente interconnesso, nonostante la sua articolazione in segmenti differenti. Non a caso, il baricentro economico e occupazionale non coincide soltanto con il trasporto: le attività di magazzinaggio, deposito e supporto ai trasporti concentrano circa 398mila addetti e oltre 85 miliardi di euro di fatturato, mostrando quanto la gestione integrata dei flussi sia diventata centrale. Questa interconnessione contribuisce inoltre a rendere trasversali molte competenze – come pianificazione, gestione dei processi, lettura dei dati e coordinamento operativo – richieste in più ambiti del comparto.