Commercialisti, la professione a un bivio

La crisi dei commercialisti riguarda anche il futuro delle imprese italiane. Quando uno studio non trova giovani cui affidare competenze e relazioni, rischia di disperdersi un patrimonio di fiducia che sostiene soprattutto le piccole aziende. Il Barometro Wolters Kluwer, condotto su 440 studi, indica che soltanto il 13% si considera pronto al passaggio generazionale. Il dato impone una riflessione: quale futuro viene offerto a chi entra oggi nella professione? Se la prospettiva è una sequenza di scadenze, responsabilità crescenti e compensi poco competitivi, la difficoltà di attrarre giovani diventa comprensibile.

«Il legislatore - spiega Raffaele Di Capua, fondatore dello studio Di Capua & Partners - può intervenire anzitutto sulla qualità delle regole: norme più stabili, tempi congrui per applicarle, meno comunicazioni duplicate e amministrazioni capaci di utilizzare i dati già disponibili. La semplificazione va misurata sulle ore effettivamente restituite a professionisti e imprese. Quel tempo può diventare consulenza per prevenire le crisi, programmare investimenti e accompagnare la crescita. Un secondo fronte riguarda la struttura degli studi. Occorre proseguire nella direzione aperta dalla neutralità fiscale di determinate riorganizzazioni professionali, rendendo più agevoli le aggregazioni e sostenendo investimenti in tecnologia e formazione. Servono inoltre strumenti di credito e garanzia che aiutino i giovani ad acquisire gradualmente partecipazioni negli studi. L'autonomia professionale può convivere con organizzazioni capaci di condividere costi, specializzazioni e responsabilità. Ma il ricambio dipende anche da noi. Dobbiamo offrire percorsi di crescita trasparenti, remunerazioni adeguate e accesso concreto alle decisioni. Il passaggio generazionale comincia anni prima dell'uscita del fondatore: richiede affiancamento, deleghe progressive e condivisione del rapporto con i clienti. La disponibilità a cedere responsabilità è decisiva quanto quella a trasferire quote. La successione va aperta al merito, anche fuori dalla famiglia. Continuo a credere molto in questo mestiere. Aiutare un imprenditore a superare una crisi o a preparare il futuro della propria azienda dà un senso concreto al nostro lavoro. Vorrei che i giovani avessero più occasioni di viverlo fin dall’inizio. Per questo dobbiamo essere disposti a coinvolgerli nelle scelte, ad ascoltare le loro idee e ad affidare loro responsabilità vere. Preparare qualcuno che possa un giorno guidare lo studio è una parte importante del lavoro di chi lo ha fondato».

La crisi non si misura soltanto nell’età media degli iscritti, ma anche nella difficoltà di convincere i giovani che questa professione rappresenti ancora una scelta di futuro. È un segnale che non può essere liquidato come disaffezione generazionale: interroga il modo in cui è stato organizzato il lavoro professionale e il ruolo che viene attribuito nell’economia.

«Il paradosso è evidente - aggiunge Giuseppe Rigano, presidente e Managing Partner di Wst Law & Tax -. Mentre imprese e famiglie hanno bisogno di interlocutori capaci di orientarle tra transizioni tecnologiche, nuovi rischi e decisioni sempre più complesse, una parte considerevole dell’attività dei commercialisti resta assorbita dagli adempimenti. Non è soltanto una questione di efficienza: significa sottrarre competenze alla consulenza e, in ultima analisi, impoverire il servizio reso al Paese. Dal nostro osservatorio in Wst, tessuto in cui professionalità legali e fiscali operano in modo integrato, emerge quanto il valore della consulenza risieda sempre più nella capacità di leggere problemi diversi con uno sguardo unitario. È questa dimensione, fatta di responsabilità, giudizio e prossimità alle imprese, che occorre restituire al centro della professione».

La legislazione, quindi, può e deve concorrere a questo obiettivo. Servono norme più stabili, adempimenti proporzionati e procedure digitali che non si traducano in ulteriori oneri per gli studi. Occorre inoltre favorire aggregazioni e investimenti in competenze, rendendo l’accesso alla professione meno oneroso e il tirocinio un’autentica occasione di apprendimento, non un lungo periodo di attesa. La riforma dell’ordinamento professionale è un’occasione da cogliere, purché non si esaurisca nella revisione delle regole d’ingresso, ma affronti anche le condizioni concrete in cui si esercita la professione.

Ma la semplificazione, da sola, non basterà. Gli studi devono interrogarsi sulla qualità del lavoro che propongono, sulla capacità di trasferire conoscenze tra generazioni e sulle prospettive che offrono a chi entra. L’intelligenza artificiale può liberare tempo dalle attività ripetitive; quel tempo, però, deve diventare formazione, confronto con i clienti e maggiore autonomia professionale, non soltanto produttività.

Il rischio non è semplicemente avere meno commercialisti. È perdere, proprio mentre il tessuto produttivo ne ha più bisogno, una figura di fiducia essenziale soprattutto per le piccole e medie imprese. La vera riforma sarà compiuta quando ai giovani non verrà chiesto più di adattarsi a una professione immutata, ma consegnare loro una professione che valga la pena scegliere.