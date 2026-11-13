A novembre sono 452mila le entrate programmate

Sono quasi 452mila le entrate programmate dalle imprese a novembre, oltre 1,3 milioni nel trimestre novembre 2026-gennaio 2027, con un incremento del 2,1% rispetto allo stesso mese del 20251. La crescita è più sostenuta nel Mezzogiorno (+3,6%), mentre resta elevata la difficoltà di reperimento, che riguarda il 44,2% dei profili ricercati, pari a circa 200mila ingressi. Lo rileva il Sistema di monitoraggio Excelsior di Unioncamere e ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

I servizi concentrano il 66,7% degli ingressi previsti, pari a oltre 301mila, mentre l'industria, comprese le costruzioni, ne programma circa 121mila (26,7%). Al settore primario fanno capo quasi 30mila entrate (6,6%). Tra i comparti in maggiore crescita rispetto a novembre 2025 si distinguono agricoltura, silvicoltura, caccia e pesca, servizi operativi di supporto alle imprese e alle persone e industrie meccaniche ed elettroniche. Le maggiori opportunità di lavoro si concentrano nei servizi di alloggio, ristorazione e turismo (72mila), nel commercio (71mila), nei servizi alle persone (54mila) e nelle costruzioni (44mila).

Le figure più richieste sono gli impiegati e le professioni commerciali e dei servizi, che rappresentano il 35,7% delle entrate programmate, seguite dagli operai specializzati e dai conduttori di impianti e macchinari (29%). Le professioni non qualificate rappresentano il 18,4%, mentre ai dirigenti, specialisti e tecnici sono rivolte il 16,9% delle entrate programmate. Ristoratori e personale della ristorazione sono i profili più ricercati, con 62mila ingressi, seguiti dagli addetti alle vendite (44mila) e dal personale non qualificato addetto allo spostamento e alla consegna delle merci (30mila).

Le difficoltà di reperimento sono particolarmente accentuate tra gli operai specializzati e i conduttori di impianti e macchine, per i quali raggiungono il 57,5%. Tra i profili più difficili da trovare figurano gli operai specializzati addetti alle rifiniture delle costruzioni (76,9%), i meccanici, montatori, riparatori e manutentori (74,5%) e i tecnici in campo ingegneristico (69,3%). La principale causa è la mancanza di candidati (25,9% delle entrate programmate), mentre nel 14,2% dei casi le imprese segnalano una preparazione non adeguata.

Per il 29,1% delle entrate programmate, pari a 131mila, le imprese esprimono una preferenza per candidati under 30. L'esperienza professionale specifica o maturata nello stesso settore è richiesta per il 65,4% degli ingressi. Sono oltre 65mila le opportunità rivolte a persone con un titolo terziario (14,5% del totale), di cui circa 56mila destinate a laureati e 9mila a diplomati Its Academy. A livello regionale, la Lombardia si conferma al primo posto per numero di entrate programmate, con circa 87mila, seguita dal Lazio (50mila) e dal Veneto (quasi 40mila). Gli incrementi più marcati si registrano in Valle d'Aosta (+13,6%), Basilicata (+13,2%), Trentino-Alto Adige (+8,2%) e Sicilia (+8%).