Intelligenza artificiale, Bim e digitalizzazione ridisegnano il futuro delle costruzioni

Oltre il 60% dei 12,4 milioni di edifici residenziali italiani è stato costruito prima del 1976, anno in cui venne approvata la prima normativa nazionale sul risparmio energetico. L’età di gran parte del patrimonio immobiliare pone la sfida di migliorare le prestazioni degli edifici esistenti, ridurne i consumi energetici e adeguarli alle attuali esigenze ambientali e abitative. In questo contesto, la riqualificazione e la rigenerazione urbana assumono un ruolo strategico: consentono di intervenire sulla città costruita, recuperare il valore dei suoi edifici e dei suoi spazi e avanzare verso un modello di sviluppo più sostenibile, senza dipendere esclusivamente dalle nuove costruzioni. Questa trasformazione sarà uno dei temi centrali di Remodula Expo, in programma dal 17 al 19 novembre presso la Fiera di Rimini, con l’obiettivo di promuovere l’innovazione e lo scambio di conoscenze nel settore delle costruzioni. La manifestazione riunirà oltre 7mila professionisti, più di 200 aziende espositrici e oltre 300 esperti e relatori internazionali.

«La rigenerazione urbana è una componente fondamentale del cambiamento che il settore delle costruzioni è chiamato ad affrontare - spiega Gema Traveria, direttrice di Remodula Expo -. Le città del futuro non nasceranno soltanto dalla costruzione di nuovi edifici, ma soprattutto dalla nostra capacità di valorizzare ciò che già esiste, rendendolo più efficiente, sostenibile e adeguato alle esigenze delle persone. Recuperare il patrimonio immobiliare significa intervenire sull’impatto ambientale degli edifici, migliorare la qualità della vita e generare nuove opportunità per i territori».

Riqualificare gli edifici esistenti per costruire città più sostenibili

Il rinnovamento del patrimonio edilizio richiede la combinazione di diverse strategie di intervento, dalla modernizzazione degli elementi costruttivi al miglioramento delle prestazioni strutturali ed energetiche. In questo senso, le strategie delle ristrutturazioni edili di rinnovo, riqualificazione, reimpianto e restauro offrono diversi approcci per recuperare e adeguare il patrimonio costruito. L'integrazione di fonti energetiche rinnovabili, l'aggiornamento degli impianti e l'introduzione di soluzioni in grado di prolungare la vita utile degli edifici saranno alcuni dei temi affrontati durante il Congresso di Architettura Avanzata e Costruzioni 4.0, in programma nell'ambito di Remodula Expo. In questo contesto, Alessia Galimberti, architetta e fondatrice di Alessia Galimberti & Partners; Elena Peraro, responsabile Marketing di Emmetrade-Tarimatec Plásticos Viters; Paolo Mezzalama, di IT'S Architettura; e Luca Gaudenzi, architetto associato di NZI Architectes, analizzeranno diversi approcci per recuperare e adeguare il patrimonio costruito, dalla riqualificazione funzionale ed energetica al restauro e alla valorizzazione delle sue caratteristiche architettoniche e storiche.

La trasformazione degli spazi abitativi richiede inoltre di anticipare i nuovi modi di vivere e le esigenze residenziali del futuro. Il rapporto tra innovazione, sostenibilità e abitare sarà al centro dei dibattiti su come adattare gli edifici e gli ambienti urbani ai cambiamenti sociali e ambientali. Parallelamente, la pianificazione urbana dovrà integrare questi interventi in strategie più ampie, capaci di rispondere alle specificità di ciascun territorio.

Pianificazione, collaborazione e nuove strategie di rigenerazione urbana

La rigenerazione urbana non si limita alla riqualificazione dei singoli edifici: implica anche l'analisi delle esigenze dei quartieri e dei territori, l'individuazione delle loro vulnerabilità e dei loro punti di forza e la definizione di strategie di intervento a lungo termine. Anna Porro, ingegnera di Fiopa; Adolfo Suarez, responsabile delle partnership e delle relazioni di Lombardini22; e Alessandro Rendina, senior portfolio manager di Savills, approfondiranno il ruolo della pianificazione, della governance del territorio e della collaborazione tra i diversi attori nei processi di rigenerazione urbana e riqualificazione degli edifici.

L'avvio di questi processi richiede inoltre una collaborazione efficace tra pubbliche amministrazioni, istituzioni, Centri di ricerca, aziende e professionisti. Laura Ricci, docente ordinaria di Urbanistica presso l'Università Sapienza di Roma e responsabile del Piano Regolatore Generale di Roma; Mauro Manca, amministratore delegato di Energreen Design; e Clara Stella Vicari, ricercatrice presso l'Università Mediterranea di Reggio Calabria, analizzeranno le formule di cooperazione e di sostegno agli attori coinvolti nei processi di rigenerazione urbana.

La dimensione sociale di questa trasformazione sarà anch'essa al centro del Congresso, con particolare attenzione al ruolo della comunicazione istituzionale, della divulgazione e delle relazioni con i decisori pubblici nel rendere accessibili ai cittadini, alle imprese e ai territori i processi di transizione ambientale ed energetica. Domenico Repetto, direttore della Comunicazione del ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica; Jacopo Tondelli, direttore di Gli Stati Generali; Luca Pelati, amministratore delegato di Ventie30; e Nicola Bigi, presidente di Tiwi, approfondiranno come comunicare gli obiettivi e le sfide di questi processi e favorire il coinvolgimento dei diversi attori.

Come può il settore delle costruzioni aumentare la produttività, contenere i costi e ridurre i tempi di realizzazione senza compromettere la qualità e la sostenibilità? La risposta passa attraverso la digitalizzazione, il Bim e l’intelligenza artificiale, tecnologie che stanno trasformando il modo di progettare e costruire gli edifici.

Intelligenza artificiale: dalle applicazioni operative alla progettazione

L’Ia-Intelligenza artificiale sta aprendo nuove possibilità lungo l’intero ciclo di vita degli edifici: dall’analisi dei dati e dalla stima dei costi alla pianificazione dei lavori, fino al monitoraggio della sicurezza e alla manutenzione predittiva. Proprio per le opportunità che questa tecnologia offre al settore delle costruzioni, l’Ia sarà uno dei temi centrali del Congresso Nazionale di Architettura Avanzata e Costruzioni 4.0.

Ricardo Vera, direttore esecutivo di Arve Jay Legal Solutions, e Rodrigo de la Plaza, socio di Wisebuild, analizzeranno come l’utilizzo dell’Ia possa tradursi in una maggiore capacità di elaborare informazioni, individuare criticità e supportare le decisioni tecniche, mantenendo i professionisti al centro dei processi e tutelandone il ruolo e le responsabilità. Si approfondirà inoltre l’impatto dell’intelligenza artificiale fisica sul settore Aeco, analizzando le prospettive di sviluppo e le possibili applicazioni concrete. Le prospettive legate a progetti come Prometheus porteranno al centro del dibattito il rapporto tra automazione, competenze tecniche e responsabilità nella progettazione e nella costruzione. Un altro aspetto centrale sarà l’integrazione tra Ia e Bim, il modello digitale che consente di organizzare e condividere le informazioni relative a un edificio nelle diverse fasi del progetto. L’utilizzo congiunto di queste tecnologie può facilitare il rilevamento delle interferenze tra i diversi sistemi, l’analisi dei costi e dei materiali, la valutazione delle prestazioni e l’individuazione anticipata di possibili criticità. Luca Ferrari, cofondatore di Harpaceas, e Andrea Perego, titolare di One Team, approfondiranno le applicazioni che possano rendere più efficiente il passaggio dalla progettazione al coordinamento tecnico e alla realizzazione, migliorando la gestione dei dati e riducendo il rischio di errori.

Dal Dfma al design generativo: nuovi strumenti per trasformare il settore delle costruzioni

Nell’edilizia industrializzata, l’efficienza non dipende soltanto dalle modalità di produzione e assemblaggio dei componenti, ma anche da come vengono concepiti fin dalle prime fasi del progetto. È questo il principio alla base del Dfma, acronimo di Design for manufacturing and assembly (progettazione per la produzione e l’assemblaggio), un approccio che integra le esigenze produttive e di montaggio per semplificare i componenti, ridurre la complessità delle operazioni e migliorare l’efficienza complessiva. Silvia Rossi, direttrice generale di CLUST-ER BUILD Edilizia e Costruzioni, e Mauro Corrado, del Politecnico di Torino, illustreranno come la standardizzazione, la gestione della filiera di approvvigionamento e il coordinamento anticipato delle fasi operative possano contribuire a ridurre le inefficienze e gli imprevisti, favorendo processi costruttivi più controllabili e replicabili.

La ricerca di una maggiore efficienza fin dalle prime fasi del progetto trova nuove opportunità anche negli strumenti digitali, che ampliano le possibilità di esplorare, confrontare e valutare diverse soluzioni progettuali. Gli strumenti di design generativo consentono di sviluppare numerose alternative sulla base di parametri e vincoli predefiniti, come costi, materiali, condizioni climatiche e prestazioni attese. Integrati con modelli informativi e strumenti di simulazione, possono aiutare architetti e ingegneri a confrontare diversi scenari fin dalle fasi iniziali del progetto. Lorenzo Nissim, presidente di Ibimi building Smart Italia, approfondirà le opportunità offerte dal design generativo e l’evoluzione degli strumenti digitali che accompagnano il processo creativo, dalla definizione dei concept alla verifica delle prestazioni.

Dalla tradizione alla fabbrica: ripensare il processo costruttivo

L’edilizia industrializzata trasferisce una quota crescente delle attività costruttive in ambienti produttivi controllati, dove componenti e sistemi possono essere realizzati attraverso processi pianificati e ripetibili, per poi essere assemblati in cantiere. Un approccio che punta a ridurre gli sprechi, migliorare la qualità esecutiva, aumentare la sicurezza e rendere più prevedibili tempi e costi.

L’industrializzazione, tuttavia, non comporta soltanto un cambiamento nel luogo in cui vengono prodotti gli elementi dell’edificio, ma richiede anche di ripensare il rapporto tra progettazione architettonica, produzione, logistica e assemblaggio. Thomas Miorin, fondatore e ceo di Edera e promotore di Offsite Hub e dell’iniziativa IC-Europe, approfondirà l’integrazione tra fabbrica e cantiere, insieme alle opportunità di innovazione della filiera manifatturiera applicata alle costruzioni.