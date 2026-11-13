Con la filiera del legno crescono occupazione e sostenibilità

La filiera del legno gode ottima salute. Per il 2026 l’Osservatorio Edilizia in legno - realizzato dal Centro Studi Filiera Legno - stima, nello scenario base, un valore della produzione di 2,32 miliardi di euro (+1,5%), trainato dal non residenziale (+3,5%). Le previsioni si inseriscono in un quadro internazionale complesso e di non facile lettura, tra costi energetici e difficoltà logistiche: il rapporto affianca quindi uno scenario di stabilità (2,29 miliardi di euro, variazione nulla) e uno di sviluppo che nello scenario più favorevole arriva a toccare i 2,36 miliardi di euro (+3,0%). Sotto questo punto di vista, segnali incoraggianti arrivano dai permessi di costruire: secondo l’Istat, nel secondo trimestre 2026 le abitazioni autorizzate sono cresciute dell’8,0% su base annua e il non residenziale del 5,1%.

«Siamo un settore resiliente - spiega Angelo Luigi Marchetti, presidente della Federazione Filiera Legno - che guarda a un modello di sostenibilità per delineare un costruito capace di intercettare nuove opportunità di rigenerazione del tessuto urbano nazionale. In Italia il 40% del territorio è coperto da boschi: sono 12 milioni di ettari, di cui solo 1,5 è certificato. Ci sarebbero buone prospettive per crescere e creare lavoro: la certificazione forestale attesta che i boschi sono gestiti in modo sostenibile, tutelando la biodiversità, l'economia locale e le comunità. Abbiamo istituito l'Associazione professionisti legno proprio per rendere più attrattivo il comparto».

Filiera Legno è la federazione di riferimento per le industrie del legno che riunisce in un’unica realtà le principali associazioni della categoria: l’Associazione Italiana Filiera Legno-Edilizia, l’Associazione Italiana Filiera Legno-Imballaggi, l’Associazione Italiana Filiera Allestimenti & Contract e Assocofani. Con circa 600 imprese aderenti, un fatturato complessivo di oltre 6,1 miliardi di euro e più di 24.180 posti di lavoro, Filiera Legno si pone quale punto di riferimento a livello nazionale nel settore per l’innovazione, la sostenibilità e la competitività del comparto.

Nel 2025 il valore della produzione del settore si è attestato a 2,29 miliardi di euro, confermando i livelli dell’anno precedente in una fase di riassetto del mercato delle costruzioni, segnata dalla riduzione degli incentivi edilizi e dalla fase conclusiva del Pnrr-Piano nazionale di ripresa e resilienza. Considerando anche la filiera di fornitura e i consumi attivati, il comparto genera un valore complessivo di 4,8 miliardi di euro e sostiene oltre 15mila occupati.

Un moltiplicatore per l’economia e per il lavoro

Secondo le stime del Centro Studi, ai 2,29 miliardi di euro di produzione diretta si aggiungono circa 760 milioni attivati lungo la filiera di fornitura e 1,73 miliardi di indotto generato dai consumi delle famiglie: ogni euro prodotto dal settore ne attiva 1,1 nel resto dell’economia. Sul piano occupazionale, ai circa 7.400 addetti diretti si sommano circa 8.200 unità di lavoro nei settori collegati. Le competenze richieste – dalla progettazione alla produzione in stabilimento, fino al montaggio in cantiere – fanno dell’edilizia in legno un bacino di lavori "verdi" al servizio della transizione ecologica delle costruzioni.

«Costruire in legno significa oggi industria, ingegneria e lavoro qualificato, con un effetto moltiplicatore che va ben oltre il perimetro del settore. Guardiamo al 2026 con fiducia: le sfide poste dai costi dell’energia e delle materie prime si affrontano con investimenti in innovazione e accordi di filiera. Il recepimento della direttiva Case Green e il Piano europeo per la casa accessibile sono occasioni da cogliere: servono regole che valorizzino le prestazioni degli edifici sull’intero ciclo di vita. La crescita dell’off-site e la specializzazione degli stabilimenti testimoniano la maturità industriale del comparto. Le nostre imprese sanno coniugare progetto, ingegneria e cantiere anche nelle opere più complesse, dove il legno lavora insieme agli altri materiali. Per valorizzare queste competenze dobbiamo procedere a un progressivo riconoscimento e tutela delle maestranze specializzate tanto in un ambito privato che pubblico», aggiunge Marchetti.

Un mercato che si armonizza da Nord a Sud

Il Nord Italia concentra il 66% della superficie realizzata, con la Lombardia prima regione (23,3%), seguita da Veneto (11,8%), Emilia-Romagna (10,8%) e Toscana (9,6%). Centro e Sud valgono complessivamente il 34% delle realizzazioni, a fronte di circa un quarto del valore della produzione generato dalle imprese con sede nelle stesse aree: un mercato che si armonizza sul territorio nazionale, con esperienze che nel Mezzogiorno si consolidano tanto negli edifici abitativi quanto nelle opere di carattere complesso. Le province autonome di Trento e Bolzano risultano essere anche per il 2026, le aree geografiche dove si concentra il maggior valore della produzione nazionale, sfiorando i 650 milioni di euro.

In Europa il mercato delle costruzioni si è mantenuto stabile nel 2025 (+0,2%) e, secondo Euroconstruct, crescerà intorno al 2% l’anno nel triennio 2026-2028, con la ripresa della nuova edilizia residenziale e gli investimenti in trasporti ed energia. Nel confronto sul valore della produzione l’Italia si colloca dopo Germania e Francia. Con una quota del legno stimata al 7,4% della superficie residenziale autorizzata, in linea con la Francia (6,9%). Il sistema italiano si distingue per la capacità ingegneristica delle imprese, in grado di tenere insieme qualità architettonica, opere complesse, dimensionamento strutturale e sostenibilità economica dell’intervento.

I margini di sviluppo in Europa restano ampi: in Germania quasi un edificio residenziale autorizzato su quattro è in legno, in Svizzera circa uno su cinque. Nuove opportunità arrivano dalle politiche europee: il recepimento della direttiva Epbd (Case Green), che dal 2028 prevede per i nuovi edifici oltre i 1.000 metri quadrati, il calcolo delle emissioni sull’intero ciclo di vita, e il Piano europeo per la casa accessibile (European Affordable Housing Plan), presentato dalla Commissione nel dicembre 2025, che punta anche sui metodi di costruzione industrializzati.