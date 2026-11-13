Ingresso di I AM in Direzione Lavoro Group

L’operazione amplia le competenze del Gruppo nella ricerca e selezione di profili manageriali e nella consulenza per lo sviluppo del capitale umano

Angelica Montalbano, amministratrice unica di I AM, e Massimiliano Aloi, ceo di Direzione Lavoro Group.

Angelica Montalbano, amministratrice unica di I AM, e Massimiliano Aloi, ceo di Direzione Lavoro Group.

Direzione Lavoro Group amplia la propria offerta di servizi nel settore delle risorse umane con l’ingresso di I AM, società specializzata nella ricerca e selezione di profili professionali e manageriali e nella consulenza Hr.

L’operazione rappresenta un passo strategico nel percorso di crescita di Direzione Lavoro Group e consente di integrare competenze complementari, rafforzando in particolare l’area del Permanent Recruitment e ampliando i servizi dedicati allo sviluppo delle persone e delle organizzazioni.

Accanto alla ricerca e selezione di figure manageriali, I AM offre infatti servizi di consulenza manageriale, valutazione del potenziale, sviluppo professionale e Human Value. Un patrimonio di competenze che permetterà al Gruppo di rispondere in modo ancora più completo alle esigenze delle imprese, accompagnandole nella ricerca, nella selezione e nella valorizzazione dei talenti.

I AM continuerà a operare con il proprio marchio e manterrà la propria autonomia societaria, preservando la propria identità e le competenze sviluppate nel tempo.

«L’ingresso di I AM rappresenta un passo importante nel nostro percorso di crescita - spiega Massimiliano Aloi, ceo di Direzione Lavoro Group -. L’integrazione di esperienze complementari ci permetterà di rafforzare la nostra presenza nel Permanent e di offrire alle imprese soluzioni sempre più complete e specializzate, accompagnandole nella ricerca e nella valorizzazione dei talenti».

«In Direzione Lavoro abbiamo trovato un partner che condivide la nostra visione: mettere al centro le persone e accompagnare le aziende nei loro percorsi di crescita - commenta Angelica Montalbano, amministratrice unica di I AM -. Questa collaborazione ci permetterà di sviluppare nuove opportunità su scala nazionale, mantenendo la nostra identità e valorizzando le competenze costruite nel tempo».

L’ingresso di I AM si inserisce nella strategia di sviluppo di Direzione Lavoro Group, che punta a consolidare la propria presenza sul mercato nazionale attraverso l’ampliamento delle competenze e l’integrazione di servizi specialistici, con l’obiettivo di offrire alle aziende un supporto sempre più qualificato nella gestione e nello sviluppo delle risorse umane.