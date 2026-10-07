Così gli amministratori imparano a gestire l'intelligenza artificiale

Nell’era dell’Ia-Intelligenza artificiale, il ruolo dei membri dei Consigli di amministrazione è esposto a nuove responsabilità e a decisioni sempre più complesse. Per questo Nedcommunity, l’associazione degli amministratori non esecutivi e indipendenti presieduta da Marco Giorgino, in collaborazione con Polimi Graduate School of Management, ha ideato il professional certificate AI & Governance per i board.

Si tratta di un percorso di formazione della durata di tre mesi, dal 15 ottobre al 14 dicembre 2026, al Campus Milano Navigli della business school del Politecnico di Milano (Ripa di Porta Ticinese 77, Milano): cinque moduli pomeridiani di quattro ore ciascuno su altrettanti temi specifici, da frequentare in presenza, ma con la possibilità di collegarsi on line. Le lezioni sono rivolte a chi siede nei Cda, nei collegi sindacali o opera nel governo societario, in modo che possa disporre delle conoscenze e degli strumenti necessari per comprendere l’Ia e dare indirizzi mirati, porre le domande giuste al management, supervisionare l’attuazione di policies e linee guida, cogliere opportunità e mitigare rischi. Al termine, verrà rilasciato un Open Badge Polimi GSoM e un attestato Nedcommunity.

«I consiglieri di amministrazione, i sindaci e i principali esponenti e professionisti del governo societario sono oggi sempre più spesso chiamati a indirizzare e supervisionare strategie e programmi di intelligenza artificiale, in un contesto in continua evoluzione che richiede un aggiornamento costante delle proprie competenze - spiega Giorgino -. Il corso nasce per accompagnare questo percorso, con un approccio esperienziale e interattivo e una faculty di alto profilo, ampiamente riconosciuta in ambito accademico e professionale».

In particolare, il professional certificate AI & Governance per i board si articolerà nei seguenti moduli: inquadramento Ia e visione futura; come il board guida il valore, rischi e trasformazione; normativa, etica e governance Ia; la gestione strategica dell’Ia; esperienza pratiche: utilizzo di Ia da parte di board member - e si strutturerà su casi aziendali reali, simulazioni di board meeting, peer exchange tra partecipanti, esercitazioni pratiche con strumenti AI e contributi di aziende testimonial, fornendo un mix di alto valore e di immediata ricaduta nell’esercizio del ruolo.