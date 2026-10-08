Così si formano i professionisti dell'intelligenza artificiale

Master universitario e corso di Alta Formazione in partenza il 19 ottobre 2026 per affrontare le sfide della trasformazione digitale. Iniziativa di Reti e Uninettuno

Reti, tra i principali player italiani nel settore dell’It Consulting, in collaborazione con l’Università Telematica Internazionale Uninettuno, annuncia l’apertura delle iscrizioni a una nuova edizione dei percorsi dedicati allo sviluppo di competenze avanzate in Ia-Intelligenza artificiale e Data Science: il master universitario di I livello e il corso di Alta Formazione. Entrambi in partenza il 19 ottobre 2026, in modalità blended tra la didattica a distanza dell’Università Uninettuno e una settimana in presenza presso il Campus Reti di Busto Arsizio (Varese).

I percorsi formativi si distinguono per una struttura che combina teoria e applicazione concreta, con moduli dedicati alle principali tecnologie e metodologie dell’Ia. In particolare, con il modulo dedicato all’Ia generativa sarà possibile esplorare i Llm-Modelli di linguaggio di grandi dimensioni, il prompt engineering e tecniche avanzate come la generazione di dataset sintetici, acquisendo familiarità con strumenti sempre più centrali nei contesti aziendali. L’approccio didattico prevede, inoltre, esercitazioni pratiche in ambiti quali il Nlp-Natural language processing, computer vision e document intelligence.

Partecipando ai percorsi, gli iscritti svilupperanno competenze pratiche e teoriche essenziali per diventare professionisti esperti nel campo, partendo da una panoramica sui concetti fondamentali della data engineering, delle analisi avanzate e dell’Ia, fino ad affrontare i principi della data governance e delle principali piattaforme per la gestione dei dati, come Hadoop. Il percorso approfondisce, inoltre, strumenti e framework chiave quali MapReduce, Yarn e database Nosql, fornendo una visione completa dell’ecosistema dei big data. L’obiettivo è quello di accompagnare i partecipanti nello sviluppo di competenze immediatamente spendibili nel mercato del lavoro, rispondendo concretamente alle esigenze delle aziende che sempre più investono in soluzioni data-driven.

«L’Intelligenza artificiale non è più una tecnologia del futuro, ma una competenza chiave per il presente. Con questi percorsi vogliamo formare professionisti capaci non solo di comprendere le potenzialità dei dati e dell’Ia, ma soprattutto di applicarle concretamente nei contesti aziendali. La collaborazione con l’Università Uninettuno ci permette di unire solidità accademica e visione industriale, offrendo un percorso formativo di alto livello, orientato alle reali esigenze del mercato. Investire nella formazione oggi significa costruire il valore e la competitività di domani», spiega Michele Lucioni, amministratore delegato e direttore generale di Reti.

Il master prevede un impegno complessivo di 1.500 ore distribuite nell’arco di un anno, articolate tra lezioni frontali, attività pratiche come project work, esperienza di stage o tirocinio e studio individuale. Al termine del percorso, i partecipanti conseguono 60 crediti formativi universitari e ottengono il diploma di master di I livello in Data Science e Intelligenza Artificiale, a certificazione delle competenze acquisite.

Il corso di Alta Formazione prevede, invece, un impegno complessivo di 1.125 ore, con il conseguimento di 45 crediti formativi universitari, offrendo un percorso più flessibile e accessibile anche a chi non possiede una laurea. Entrambi i percorsi garantiscono la possibilità di stage, rappresentando un’opportunità concreta di applicare sul campo le competenze acquisite e favorire l’ingresso nel mondo del lavoro.

Per maggiori informazioni e per iscriversi, consultare i seguenti link: