Sono aperte le candidature per partecipare al Bando Idea innovativa, la nuova imprenditorialità al femminile, iniziativa della Camera di commercio di Roma. Il bando, giunto alla XIII edizione, premia le idee imprenditoriali più innovative e competitive ed è rivolto alle micro, piccole e medie imprese femminili operanti sul territorio di Roma e provincia. Per candidarsi c’è tempo fino al 19 dicembre 2025.

Al 30 settembre 2025 sono 96.421 le imprese femminili registrate a Roma e provincia, pari al 22% del totale delle imprese romane. Roma è la prima provincia italiana per numerosità delle imprese femminili e le imprese “in rosa” romane rappresentano il 7,4% delle imprese femminili italiane. E il tasso di occupazione femminile, nella Capitale, ha raggiunto il 58,5%, valore più alto di sempre. L’iniziativa della Camera di Commercio ha l’obiettivo di premiare i migliori progetti imprenditoriali contraddistinti dall’originalità dell’attività svolta e/o dall’innovatività del processo produttivo, del prodotto o del servizio offerto, degli strumenti di commercializzazione o di assistenza alla clientela.

«Premesso che le donne che fanno impresa rappresentano – spiega Lorenzo Tagliavanti, presidente della Camera di commercio di Roma - una grande e preziosa risorsa per la nostra economia e per la nostra città, è necessario, sempre più, indirizzare l’imprenditoria femminile verso i due driver di sviluppo ormai ineludibili - la trasformazione digitale ed ecosostenibile - puntando sulla formazione come fattore abilitante di sviluppo. La Camera di Commercio, per quanto di sua competenza, si impegna e continuerà a farlo per assicurare che Roma sia il luogo dove trovare le migliori condizioni per far nascere e sviluppare un’attività d’impresa, nel segno della piena partecipazione e delle pari opportunità».

5mila euro, pari al 50% delle spese riconosciute ammissibili (tra queste, ad esempio, macchinari e attrezzature e beni strumentali direttamente pertinenti alla realizzazione del progetto; spese per materiali di prova, realizzazione di prototipi e collaudi finali; registrazione di brevetti internazionali; azioni di marketing e comunicazione). Alle imprese vincitrici verrà concesso un contributo economico fino a un massimo di