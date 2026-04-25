Al via la XIX edizione della "RomeCup"

Dal 28 al 30 aprile, Sapienza Università di Roma e Campidoglio accolgono oltre 4mila partecipanti tra studenti, ricercatori, docenti e innovatori

Il talento delle giovani generazioni e il loro ruolo nella convergenza tra intelligenza artificiale, robotica e scienze umane sono al centro della XIX edizione della RomeCup, l'evento promosso da Fondazione Mondo Digitale Ets che ogni anno riunisce scuole, Università, Centri di ricerca, aziende e istituzioni per esplorare le frontiere dell’innovazione.

Dal 28 al 30 aprile, Sapienza Università di Roma e Campidoglio accolgono oltre 4mila partecipanti tra studenti, ricercatori, docenti e innovatori. In programma competizioni di robotica con 100 team, contest creativi con 32 squadre e 11 Università coinvolte, 17 talk di orientamento universitario e un’area espositiva con prototipi di 53 organizzazioni.

La manifestazione si apre il 28 aprile alle ore 10, nell’Aula Magna dell’Edificio Marco Polo della Sapienza, con una mattinata di dialogo moderata dal giornalista Riccardo Luna, per celebrare il talento delle giovani generazioni come risorsa chiave per il futuro del Paese. Si parte da storie di innovazione che generano impatto, per proseguire con figure di riferimento del mondo scientifico, culturale e produttivo per riflettere su etica, lavoro, impatto sociale e futuro. Tra gli appuntamenti, il 29 aprile alle 21 premiazione del vincitore del "Most Promising Researcher in Robotics & AI", presso il Campidoglio (Sala Esedra, Musei Capitolini). Tappe finali delle Gare di Robotica in Campidoglio il 30 aprile, 9-12.30, alla presenza del sindaco di Roma, Roberto Gualtieri.