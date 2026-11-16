Accessori Moda, il futuro si costruisce con la formazione

La filiera della moda e degli accessori rappresenta uno dei comparti di maggiore rilievo del made in Italy, per capacità produttiva, radicamento territoriale, occupazione e proiezione internazionale: conta oltre 50mila imprese e 500mila addetti. Proprio per sostenere una delle espressioni più rappresentative dell’eccellenza manifatturiera italiana, Unioncamere, Confindustria Moda e Confindustria Accessori Moda hanno consolidato la loro collaborazione su un obiettivo condiviso: rafforzare il collegamento tra sistema educativo e sistema produttivo della moda italiana, contribuendo a ridurre il disallineamento tra domanda e offerta di lavoro attraverso azioni condivise di ricerca, analisi dei fabbisogni professionali, formazione, comunicazione e certificazione delle competenze.

Il solo comparto Accessori Moda (calzature, pelletteria, concia e abbigliamento in pelle/pellicceria) - conta circa 10mila aziende e 134mila addetti - nel 2025 ha generato un fatturato complessivo di circa 29,1 miliardi di euro. Le esportazioni, pari a 24,2 miliardi di euro, hanno registrato una contrazione del 2,9% rispetto all’anno precedente, mentre le importazioni hanno segnato un incremento del 2,0%, raggiungendo quota 11,5 miliardi di euro. Grazie a un’elevata propensione all’export, tra gennaio e maggio 2026 l’Italia ha esportato beni del comparto per 9,9 miliardi di euro, registrando una flessione del 3,0% rispetto allo stesso periodo del 2025, pari a circa 306 milioni di euro. In questo scenario, l’Unione Europea mostra una dinamica positiva, con i flussi in crescita dell’1,3%. Guardando ai mercati extra-UE, gli Stati Uniti, che rappresentano il 12% dell’export del comparto, evidenziano una sostanziale tenuta, con una lieve flessione dell’1,1%.

«Il futuro e la competitività della filiera dipendono anche dalla capacità di investire sulle persone, valorizzare le competenze esistenti e sviluppare quelle necessarie ad affrontare le trasformazioni del settore. Come Confindustria Accessori Moda, il nostro impegno nell’ambito della formazione si muove su un duplice binario: da un lato, lavoriamo per avvicinare i giovani al mondo della moda, facendo conoscere loro le opportunità offerte dalla filiera e il valore del nostro patrimonio manifatturiero; dall’altro, lavoriamo per contribuire all'evoluzione dei percorsi formativi, affinché siano quanto più allineati alle esigenze delle imprese», spiega Giovanna Ceolini, presidente di Confindustria Accessori Moda.

In questo contesto si inserisce Notti della Moda, il progetto promosso insieme con Confindustria Moda e Rete Tam, giunto all'ottava edizione, che quest’anno coinvolge 33 scuole in dieci regioni italiane. Gli istituti, ogni anno, aprono le proprie porte a studenti e cittadini per raccontare la propria offerta formativa. Un progetto che consente di superare alcuni pregiudizi ancora esistenti nei confronti dei percorsi tecnici e professionali e di mostrare concretamente le opportunità di realizzazione professionale che offre la filiera. Soprattutto, contribuisce a rafforzare il dialogo tra scuola, imprese e territorio, creando un collegamento diretto tra formazione e mondo del lavoro.

«Accanto a questa iniziativa nazionale - aggiunge Ceolini - siamo impegnati a livello europeo nel progetto Metaskills4tclf, finanziato dal programma Erasmus+ e attivo fino ad agosto 2027. Si tratta di un progetto strategico che coinvolge 30 partner di 11 Paesi europei e che punta ad accompagnare i settori Tessile, Abbigliamento, Pelle e Calzature nelle grandi transizioni digitale ed ecologica, lavorando sul trasferimento e sull'aggiornamento delle competenze e sul ricambio generazionale. Confindustria Accessori Moda rappresenta la componente industriale italiana del progetto, insieme al Politecnico Calzaturiero e alla Fondazione Pin di Prato per la parte formativa e a Spin 360 per quella tecnologica. Il nostro contributo è orientato soprattutto a favorire un dialogo sempre più stretto tra il sistema produttivo e quello della formazione, affinché i percorsi di studio siano in grado di rispondere ai fabbisogni reali delle aziende e di anticipare le professionalità che saranno richieste in futuro. Metaskills4tclf lavora, infatti, su competenze sempre più centrali per la competitività del settore: dalla sostenibilità all'economia circolare, dalla digitalizzazione dei processi produttivi alle tecnologie emergenti, fino all'intelligenza artificiale».

Le due iniziative, pur operando su livelli differenti, condividono la stessa visione: rendere la filiera più attrattiva per i giovani, favorire il trasferimento del saper fare tra generazioni e preparare le persone ad affrontare le sfide future.

Il mismatch tra domanda e tipologia dell’offerta va risolto ed è per questo che Confindustria Accessori moda e Confindustria Moda hanno firmato un Protocollo d’Intesa con il ministero dell’Istruzione e del Merito: si tratta di un’importante occasione di confronto tra istituzioni, mondo della scuola e sistema produttivo relativo alle trasformazioni che stanno interessando l'istruzione tecnica e la formazione tecnologica superiore. L'obiettivo è favorire un dialogo aperto e costruttivo sulle opportunità e sulle sfide che attendono il sistema dell'istruzione tecnica e tecnologica, riconoscendo nella collaborazione tra scuola, istituzioni, Fondazioni Its e imprese una leva strategica per accompagnare le trasformazioni in atto e offrire ai giovani concrete prospettive di crescita culturale e professionale. Sia Confindustria Accessori Moda che Confindustria Moda sono convinte che il confronto tra esperienze, competenze e sensibilità differenti rappresenti un passaggio fondamentale per costruire un sistema formativo capace di evolvere, innovare e rispondere alle esigenze dei territori e del Paese, mantenendo sempre al centro il valore educativo della formazione e il futuro delle nuove generazioni.

In questo scenario sono importantissimi orientamento e comunicazione, per far conoscere ai giovani la varietà delle professioni della moda, promuovendo una maggiore integrazione tra sistema educativo e tessuto produttivo e favorendo l'aggiornamento delle competenze in risposta alle transizioni digitale ed ecologica.

«Le aziende della filiera devono oggi lavorare su più fronti per riuscire ad attrarre e trattenere talenti: valorizzare le persone, riconoscendone le competenze, investire nella formazione continua e raccontare in modo nuovo il mondo degli accessori moda, superando l'immagine talvolta tradizionale che ancora lo accompagna e comunicando il valore dell'innovazione, della creatività e delle competenze tecnologiche che caratterizzano le nostre imprese. La filiera offre infatti opportunità professionali molto diversificate, che spaziano dalle attività più legate alla tradizione manifatturiera fino ai nuovi profili legati alla sostenibilità, alla digitalizzazione, all'innovazione di prodotto e di processo. Il saper fare manifatturiero rappresenta uno dei nostri principali fattori distintivi e deve poter dialogare con le nuove competenze e sensibilità dei giovani», conclude la presidente di Confindustria Accessori Moda.