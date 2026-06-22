Italia del Gusto festeggia 20 anni: export a 59,3 miliardi e riconoscimento a Giovanni Rana

Il ministro dell’Agricoltura Francesco Lollobrigida ha consegnato al fondatore e presidente onorario la Moneta dedicata alla Cucina italiana Patrimonio Unesco

Vent’anni di Italia del Gusto, 20 anni di crescita e internazionalizzazione dell’agroalimentare italiano. In occasione delle celebrazioni per il ventennale del Consorzio, il ministro dell’Agricoltura Francesco Lollobrigida ha consegnato a Giovanni Rana, fondatore e presidente onorario di Italia del Gusto, la Moneta dedicata alla Cucina italiana Patrimonio Unesco.

Un riconoscimento a una storia imprenditoriale fondata su famiglia, lavoro, qualità e capacità di portare nel mondo il valore delle tradizioni italiane. Nel corso dell’evento celebrativo ospitato al Chiostro del Bramante di Roma, imprese e istituzioni si sono confrontate sulle prospettive del settore e sulle sfide dei mercati internazionali. Secondo i dati Nomisma per Italia del Gusto, nel 2025 l’export agroalimentare italiano ha raggiunto i 59,3 miliardi di euro (+5,1%), confermando l’Italia al sesto posto mondiale tra gli esportatori del comparto e una quota pari al 4,6% del commercio globale del settore.

Nel suo intervento, il ministro Lollobrigida ha sottolineato la resilienza del sistema agroalimentare italiano, evidenziando come le imprese del settore abbiano saputo affrontare con successo le più complesse dinamiche commerciali e geopolitiche. Giovanni Rana ha invece ricordato il percorso compiuto dal Consorzio in questi 20 anni, passato da cinque a 35 miliardi di euro di fatturato aggregato, ribadendo il valore della collaborazione tra imprese come leva di crescita e competitività.