Il primo rifornimento di gas liquido per una nave in Italia

Lo hanno completato Edison e Cma Cgm nel porto di Trieste, per una portacontainer: rispetto ai carburanti tradizionali emissioni ridotte dell'85%

Edison e Cma Cgm hanno portato a termine con successo nei giorni scorsi il rifornimento di carburante da una nave metaniera a una portacontainer con gas naturale liquefatto (GNL), per la prima volta in Italia. E' avvenuto nel porto di Trieste, dove la Ravenna Knutsen del Gruppo Edison ha rifornito la CMA CGM Salamanque, portacontainer alimentata a GNL impiegata nel Mediterraneo. Edison aveva già effettuato nel 2024 del primo bunkeraggio di GNL nell’Adriatico a una nave da crociera. CMA CGM gestisce una vasta flotta di navi portacontainer alimentate a GNL dual-fuel, combustibile marittimo alternativo a basse emissioni di carbonio. Queste innovazioni consentono una riduzione delle emissioni di carbonio fino all'85%.

«Il primo bunkeraggio a una nave portacontainer nell’Adriatico dimostra l’estrema flessibilità operativa raggiunta in questi anni da Edison e la capacità di aprire nuovi segmenti di mercato in Italia», dichiara Fabrizio Mattana, Executive Vice President Gas Assets di Edison. «Siamo orgogliosi di questo risultato e vediamo un grande potenziale in questo settore in cui il prossimo passo sarà il crescente contributo del BioGNL. L’ottima collaborazione con la Capitaneria di porto di Trieste e le Autorità di riferimento del mar Adriatico sono certamente un acceleratore dello sviluppo del mercato in quest’area».

La Ravenna Knutsen, in servizio per Edison dal 2021, è una metaniera da 30.000 mc progettata per garantire elevata flessibilità operativa e capace di adattarsi a differenti tipologie di depositi e imbarcazioni.

Il GNL rappresenta oggi la soluzione concreta ed immediata per ridurre le emissioni del trasporto marittimo. In linea con le normative europee ETS Marittimo, FuelEU Maritime e conforme alle normative dell’Organizzazione Marittima Internazionale (IMO) il GNL avvia il progressivo percorso verso i carburanti a zero emissioni come bio-GNL e GNL sintetico.