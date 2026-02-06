Mosca, spari contro il vicecapo dell'intelligence russa

Lo riferisce l'agenzia di stampa russa Ria Novosti. Il generale Vladimir Alekseev è rimasto ferito stamani in un «attentato» ed è ora ricoverato in ospedale

Il generale Vladimir Alekseev, vicecapo del servizio di intelligence militare Gru, è rimasto ferito in un attentato a Mosca. Lo riferisce l'agenzia di stampa russa Ria Novosti. «In un edificio residenziale situato sull'autostrada Volokolamskoye a Mosca, una persona non identificata ha sparato diversi colpi a un uomo ed è fuggita dalla scena. La vittima è stata ricoverata in uno degli ospedali cittadini», ha reso noto la portavoce del Comitato Investigativo della Federazione Russa, Svetlana Petrenko. Alekseyev è il primo vice del generale Igor Kostyukov, che guida l'intelligence militare russa Gru e che era a capo della delegazione russa durante i recenti colloqui con Kiev e gli Usa ad Abu Dhabi.

Diversi alti ufficiali russi sono stati assassinati dall'inizio della guerra in Ucraina, con Mosca che attribuisce gli attacchi a Kiev. In alcuni casi, l'intelligence militare ucraina ne ha rivendicato la responsabilità. L'ultimo ufficiale ad essere ucciso è stato il capo della direzione di addestramento dell'esercito dello Stato Maggiore, il tenente generale Fanil Sarvarov, ucciso da una bomba sotto la sua auto il 22 dicembre.