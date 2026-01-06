Il 2026 sarà un altro anno d'oro per l'industria delle armi

A fine dicembre, poco prima dell'attacco degli Stati Uniti al Venezuela, gli sciamani peruviani avevano previsto per il 2026 la caduta del presidente venezuelano Nicolas Maduro, oltre alla prosecuzione dei principali conflitti internazionali in corso. Un colpo di fortuna? Comunque la si pensi sull'origine di queste profezie annunciate a Lima nel tradizionale rituale di fine anno, sul colle di San Crisobol, in fin dei conti gli sciamani, in un momento di forti tensioni, non hanno fatto altro che dire quello che era già prevedibile anche dagli analisti. Nel 2026 le società del settore difesa quotate sono pronte a registrare «solidi aumenti di fatturato e profitti», grazie all'evasione di «ordini arretrati record, in aumento di circa il 10% rispetto alla fine del 2024»: questa non è una visione ma la fotografia scattata dagli analisti di Bloomberg Intelligence sul settore alla luce della crisi Venezuelana e dei conflitti in corso.

Sono gli effetti delle tensioni geopolitiche e delle attuali politiche di riarmo. In particolare, il settore delle armi ha messo a segno dei significativi rialzi in Borsa. Secondo gli analisti di Morgan Stanley, l'azione militare degli Stati Uniti potrebbe «rafforzare la necessità per l'Europa di assumersi in futuro maggiori responsabilità per la propria sicurezza e autonomia strategica». Le principali società del settore quotate in Europa (Rheinmetall, Saab, Leonardo e Bae), secondo l'analisi di Bloomberg Intelligence, potranno addirittura superare i loro omologhi statunitensi grazie agli ordini per la difesa terrestre, aerei da combattimento e difesa aerea nell'ambito del tentativo dell'Europa di «ricostruire le proprie capacità interne in un ciclo di investimenti pluriennale, data la minaccia russa e il riorientamento degli Stati Uniti verso l'Asia-Pacifico e l'America Latina».

Nel dettaglio, solamente sul fronte dei blindati, secondo gli analisti, la spesa europea potrebbe lievitare di oltre 70 miliardi di dollari. Grazie alle stime sulle vendite per i prossimi anni le società europee sono destinate a «colmare il divario con quelle americane». I principali gruppi della difesa, inoltre, dopo aver subito una depressione dei tassi di crescita nel periodo 2021-2024, l'anno scorso hanno superato gli indici di mercato e ora sono pronte a beneficiare di una «domanda robusta che persisterà per tutto il decennio». Gli analisti, vedono dunque sul settore azionario un ampio margine di «apprezzamento e un ciclo rialzista strutturale, con crescita prevista anche nel caso di riduzione dei conflitti».