Fallita la low cost Usa Spirit Airlines: colpa del caro petrolio

La compagnia aerea low-cost americana Spirit Airlines ha annunciato la cancellazione di tutti i suoi voli e l'avvio di una "cessazione graduale" delle operazioni, a seguito del fallimento dei negoziati volti a salvarla. «Spirit Aviation Holdings, Inc., la societa' madre di Spirit Airlines, ha annunciato oggi con rammarico l'avvio di una cessazione graduale e ordinata delle operazioni, con effetto immediato. Tutti i voli Spirit sono stati cancellati e i clienti Spirit non devono recarsi in aeroporto», ha dichiarato la compagnia aerea in una nota.

La chiusura arriva in un momento in cui l'impennata dei prezzi del carburante per aerei ha mandato in fumo i piani di uscita dalla seconda procedura fallimentare. I tentativi di raggiungere un accordo con l'amministrazione Trump su un piano di salvataggio dell'ultimo minuto, accettabile anche da un gruppo chiave di creditori, si sono rivelati infruttuosi. La decisione costringerà milioni di passeggeri in possesso di biglietti Spirit a cercare soluzioni di viaggio alternative nei prossimi mesi e lascerà senza lavoro 17.000 dipendenti della compagnia. L'eliminazione dei voli della compagnia aerea comporterà probabilmente anche un aumento delle tariffe in tutto il settore aereo statunitense.

«Non penso sia necessario» un intervento del governo per salvare le compagnie aeree low cost che stanno cercando aiuti per 2,5 miliardi di dollari a causa del caro-carburante. Lo ha detto il segretario ai Trasporti Sean Duffy dopo che Spirit ha gettato la spugna, complice anche un mancato accordo con il governo: «Se volessero rivolgersi al governo, potremmo agire come prestatori di ultima istanza. Se riuscissero a trovare dei fondi privati sarebbe preferibile», ha aggiunto.