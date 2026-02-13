Unire i puntini per non perdere il senso del contesto

In un flusso continuo di notizie, dati e opinioni, sapere di più non significa capire meglio. Questa rubrica nasce per “unire i puntini”: rimettere i fatti nel loro contesto, collegare fenomeni lontani e leggere il presente come un sistema di relazioni, non come una sequenza confusa di eventi

Travolti in una corsa continua e immersi in un frastuono costante, ogni giorno siamo investiti da un flusso incessante di informazioni: dichiarazioni, dati, guerre, annunci, crisi. Notizie che si susseguono a ritmo frenetico, opinioni che si contraddicono, numeri che fuggono appena provi a fissarli. Eppure, mentre aumenta la quantità di ciò che sappiamo, diminuisce la nostra capacità di orientarci. In un tempo che privilegia la velocità e la quantità a scapito della comprensione, il rischio è proprio quello di perdere il senso del contesto.

Il rischio è smarrire una delle capacità che distinguono gli esseri umani dalle macchine: saper comprendere il significato di un fatto, di un comportamento, di una parola o di una decisione in relazione alla situazione in cui si collocano.

Osservando come interagiamo con gli strumenti di Intelligenza Artificiale, emerge un limite fondamentale: l’IA non comprende davvero il contesto.

Siamo sempre noi a doverlo fornire, per permettere all’Intelligenza Artificiale di generare risultati non frammentati, ma inseriti in un quadro coerente.

Recuperare il contesto significa uscire dalla visione parziale collegando elementi che la narrazione tende a tenere separati; cioè inserire i fatti in dinamiche più ampie, riconoscendo connessioni tra fenomeni diversi, distinguendo ciò che conta da ciò che genera solo rumore. Significa la complessità della realtà è complessa, fatta di relazioni visibili e invisibili. Significa poter rallentare, sottrarsi alla pressione dell’istantaneità per riuscire a cogliere la visione d’insieme.

Economia e cultura, tecnologia e relazioni, politica e vita quotidiana, scelte individuali e trasformazioni collettive: solo quando questi livelli tornano a dialogare diventa possibile comprendere davvero ciò che accade.

La rubrica “Connecting the Dots” nasce per restituire profondità a ciò che appare piatto. In ogni uscita si partirà da eventi, fatti di attualità, dichiarazioni, narrazioni e comportamenti collettivi, che metteremo in relazione, unendo i punti, per capire cosa raccontano se letti insieme.

Il titolo della rubrica richiama il concetto espresso da Steve Jobs ”connecting the dots”- unire i puntini.

Nel discorso agli studenti di Stanford Jobs spiegava che è possibile comprendere davvero il senso delle cose collegando elementi che sembrano scollegati ma che, osservati insieme ne rivelano una traiettoria.

Perché spesso è proprio tra eventi apparentemente distanti che si nasconde il senso del cambiamento.

I cambiamenti più profondi raramente nascono da un solo evento: emergono dall’intreccio di fattori diversi — innovazioni tecnologiche, mutamenti nei comportamenti, decisioni politiche, dinamiche demografiche, tensioni culturali.

Allenarsi a collegare i puntini significa riuscire a sviluppare uno sguardo sistemico: leggere il presente come un ecosistema di relazioni, non come una sequenza disordinata di fatti. E’ necessario accettare il fatto che la comprensione richiede tempo, attenzione e capacità di tenere insieme livelli diversi della realtà.

“Connecting the Dots” vuole essere proprio questo: un esercizio continuo di senso. Un invito a non fermarsi alla superficie, a non affidarsi solo alla cronaca, a non confondere il rumore con il segnale. È un tentativo di restituire profondità al presente, riconoscendo le linee di continuità tra ciò che è stato, ciò che accade e ciò che può emergere.

Collegare i puntini oggi non è solo utile. È necessario.

È una forma di responsabilità: provare a capire dove siamo davvero, quali forze stanno agendo e quali traiettorie si stanno delineando.

Per non restare in superficie.

Per non affidarci solo alla cronaca.

Per non perdere il senso del contesto in cui viviamo. Per capire dove siamo e dove stiamo andando.

Simona Sinesi è Senior Executive Fellow presso SDA Bocconi School of Management, dove dirige lo Yunus Social Business Centre. Collabora con il Prof. Muhammad Yunus, Premio Nobel per la Pace, su iniziative di social business e innovazione a impatto. Si occupa di innovazione sociale e di integrazione dell’impatto nelle strategie d’impresa, con un focus su modelli sostenibili e scalabili. Insegna in diverse università, tra cui Università di Roma Tor Vergata e LUMSA. È Ashoka Fellow, fondatrice e vicepresidente di NEVER GIVE UP. È autrice di Social Impact in Your Hands (Hoepli) e TEDx speaker e organizer.