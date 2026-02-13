<Chiesa

Spagna, la bellezza del matrimonio cristiano spiegata in un videogioco

L'iniziativa della Conferenza episcopale in occasione della festa di San Valentino
February 13, 2026
Per festeggiare San Valentino la Conferenza episcopale spagnola ha presentato un’iniziativa per accompagnare le giovani coppie nella riflessione sul matrimonio: un videogioco interattivo chiamato Level up! El juego de dos, inserito nella campagna di comunicazione Matrimonio es + che si svolge per il quinto anno consecutivo in tutte le diocesi spagnole nell’ambito della Settimana del Matrimonio. Lo scopo della campagna è «vocazionale» si legge sul sito della Conferenza episcopale, perché il matrimonio «non è solo una questione fra due persone, anche a Dio interessa il successo di quell'amore condiviso», è lui infatti che chiama un uomo e una donna a condividere l’esistenza, a donarsi l'uno all'altra e ad aprirsi alla vita. La campagna vuole quindi «mettere in risalto la bellezza del matrimonio cristiano» per «incoraggiare a prendere in considerazione il matrimonio in chiesa».
Il videogioco è disponibile sul sito matrimonioesmas.org e tramite l’app MatrimONio, è stato ideato dal creativo Federico Peinado e sviluppato da Artax Games con la partecipazione di studenti della Pontificia Università di Salamanca.
«Nel videogioco viene proposto un percorso che, attraverso scelte virtuose, conferma e rafforza la decisione di assumere un impegno definitivo con il proprio partner – si legge sempre nel comunicato della commissione episcopale iberica per la famiglia e la difesa della vita – presentarlo sotto forma di gioco permette di dialogare con la società “gamificata” in cui viviamo e, allo stesso tempo, rende possibile e semplice riflettere sugli elementi profondi e imprescindibili del dono dell’amore umano, necessari per un matrimonio capace di rispondere al desiderio di felicità del cuore».
La Settimana del Matrimonio include anche incontri, testimonianze e momenti di preghiera nelle diocesi del Paese.

