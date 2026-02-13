Spagna, la bellezza del matrimonio cristiano spiegata in un videogioco

Per festeggiare San Valentino la Conferenza episcopale spagnola ha presentato un’iniziativa per accompagnare le giovani coppie nella riflessione sul matrimonio: un videogioco interattivo chiamato Level up! El juego de dos , inserito nella campagna di comunicazione Matrimonio es + che si svolge per il quinto anno consecutivo in tutte le diocesi spagnole nell’ambito della Settimana del Matrimonio. Lo scopo della campagna è «vocazionale» si legge sul sito della Conferenza episcopale, perché il matrimonio «non è solo una questione fra due persone, anche a Dio interessa il successo di quell'amore condiviso», è lui infatti che chiama un uomo e una donna a condividere l’esistenza, a donarsi l'uno all'altra e ad aprirsi alla vita. La campagna vuole quindi «mettere in risalto la bellezza del matrimonio cristiano» per «incoraggiare a prendere in considerazione il matrimonio in chiesa».

Il videogioco è disponibile sul sito matrimonioesmas.org e tramite l’app MatrimONio , è stato ideato dal creativo Federico Peinado e sviluppato da Artax Games con la partecipazione di studenti della Pontificia Università di Salamanca.

«Nel videogioco viene proposto un percorso che, attraverso scelte virtuose, conferma e rafforza la decisione di assumere un impegno definitivo con il proprio partner – si legge sempre nel comunicato della commissione episcopale iberica per la famiglia e la difesa della vita – presentarlo sotto forma di gioco permette di dialogare con la società “gamificata” in cui viviamo e, allo stesso tempo, rende possibile e semplice riflettere sugli elementi profondi e imprescindibili del dono dell’amore umano, necessari per un matrimonio capace di rispondere al desiderio di felicità del cuore».

La Settimana del Matrimonio include anche incontri, testimonianze e momenti di preghiera nelle diocesi del Paese.