Nel suo nuovo libro l’economista Mazzucato boccia le teorie che si limitano a rattoppare i fallimenti del mercato e propone cinque principi per orientare imprese, finanza e cittadini verso il valore pubblico

Praticamente da quando esiste, lo Stato rincorre i fallimenti del mercato per sanarne le conseguenze. La ricchezza accumulata da alcuni magnati supera da tempo quella di intere nazioni, il potere d’acquisto degli stipendi pare sgretolarsi di anno in anno e anche all’interno di una stessa nazione la ripartizione delle ricchezze risulta sperequata. Le crisi finanziarie dagli anni Duemila si susseguono oramai con cadenza regolare, con ricadute su sanità e istruzione, certo, ma con un impatto significativo sul vivere di tutti i giorni. Che fare, dunque? Fino a ora le politiche economiche hanno scelto, e scelgono, di inseguire le smagliature del mercato per rattopparle alla bell’e meglio. Ma gli esiti del loro operato appaiono vieppiù deludenti.

Da qualche tempo hanno cominciato a diffondersi teorie economiche per fare fronte alla situazione. E non si tratta di ipotesi di ricerca underground. Esse sono valse il premio Nobel ai loro ideatori. Si tratti della teoria dei commons di Elinor Ostrom o dell’economia del bene comune del francese Jean Tirole, esse hanno tentato di fornire una risposta ai problemi generati dal mercato ma rimanendo sempre inchiodati all’idea di Stato tappabuchi. A esse va aggiunto il lavoro dell’ex Segretario del lavoro dell’amministrazione Clinton, Robert Reich, dedicato al Common good, bene comune, appunto, che continua però sempre a considerare l’azione economica come segnavia e quella dello Stato come correttiva degli insuccessi della prima. Nessuna di queste ipotesi di lavoro, per quanto abbia individuato dei problemi innescati dalle dinamiche mercantili, s’è posta in rottura con i presupposti epistemologici e antropologici sottesi alle politiche economiche oggi dominanti.

In questa direzione invece si muove da anni Mariana Mazzucato, docente di Economia dell’innovazione e del valore pubblico presso l’University College di Londra. Non è certo nuova l’ambizione di disegnare contorni non di politiche anti-economiche ma di una teoria economica pensata in maniera diversa che ribaltasse i presupposti dell’attuale sistema economico senza presentarsi come un banale rimedio ai suoi fallimenti. “Reimmaginare il pensiero economico”, ecco la sfida lanciata dall’autrice con L’economia del bene comune. Una nuova bussola (Einaudi, pp. 370, euro 22)

Per farlo occorre, secondo Mazzucato, considerare l’economia non un campo abbandonato agli istinti rapaci e egoistici dell’homo oeconomicus. Bensì un’attività umana animata da un “orientamento alla missione”, ispirata da progetti dotati di una direzione e di uno scopo preciso. E uno in particolare, per la precisione, creare collettivamente valore pubblico.

La missione del bene comune e la nuova bussola dell’economia

Per farlo, Mazzucato assume una “prospettiva olistica” che coinvolga l’intero apparato pubblico ma anche tutti i soggetti protagonisti della vita sociale e addirittura i luoghi, che diventano spazio di creazione di legame e di valore. Ai suoi occhi la stessa finanza, invece di mirare esclusivamente ad accrescere i profitti dell’azienda, come incoraggiava Milton Friedman, dovrebbe essere guidata in modo tale da perseguire il bene comune. Il suo compito non consisterebbe nella ricerca di guadagni a breve termine, sostiene l’economista nata a Roma, ma nel perseguimento del bene comune. Con questa logica, potrebbero giocare un ruolo significativo i community fund, «che rappresentano un approccio alla finanza potenzialmente rivoluzionario – ammonisce Mazzucato – perché creano attività economica spostando il controllo nelle mani delle comunità locali». Ma non basta. Le stesse imprese dovrebbero incanalare la propria progettualità nella direzione del bene comune. Tuttavia definirlo e condividerne le implicazioni non è facile, se s’è tentato di farlo dai tempi di Aristotele ma invano.

Occorre partire, come afferma la stessa studiosa dell’ateneo inglese, da un quadro di riferimento per il bene comune in ambito economico, pensato sull’allineamento ai beni collettivi, sull’incentivazione della collaborazione, sulla promozione dell’intelligenza collettiva e sulla garanzia che tutti i partecipanti condividano conoscenze, rischi e benefici. E qui interviene l’importanza della “bussola”, che dovrebbero ispirare ma soprattutto guidare lo strutturarsi delle politiche economiche miranti al bene comune. Si tratta in realtà di cinque principi, che secondo Mazzucato dovrebbero fare propri tutti gli attori. Scopo e direzionalità dell’azione economica, co-creazione degli stessi da parte dei cittadini, dal cui coinvolgimento nelle decisioni e nella creazione del valore, sulla scorta della Mitbestimmung cara all’economia sociale di mercato tedesca, dovrebbero generarsi processi di apprendimento collettivo, condivisione dei benefici e, soprattutto, assunzione di responsabilità sulle ricadute e le conseguenze.

Cocreazione, comunità e luoghi: le fondamenta del valore pubblico

La cocreazione, che implica la partecipazione dal basso nella progettazione e riprogettazione dei programmi governativi, è fondamentale. Non solo perché «quando le persone contribuiscono a definire un problema e a sviluppare e implementare soluzioni, le percepiscono come proprie piuttosto che come qualcosa di imposto dall’alto» ma anche perché a questo aspetto se ne aggiunge uno altrettanto importante, l’«arte di ascoltare, una competenza essenziale ma spesso trascurata da parte della pubblica amministrazione».

È da qui, dall’essere comunità di tutti gli attori coinvolti nella società, che prende le mosse quella prospettiva olistica richiamata da Mazzucato, indispensabile per dare forma a «ecosistemi simbiotici», ecosistemi in cui si vive insieme, che per esistere richiedono pure un luogo che li accolga. Centrale, e non un semplice orpello, rimane infatti nell’Economia del bene comune di Mariana Mazzucato, la loro progettazione affinché diventino “infrastruttura” che origini e dia continuità ai legami sociali. «È indispensabile che i luoghi dove pianifichiamo modi per vivere meglio – conclude –, dove costruiamo, dove giochiamo, siano progettati intorno alle persone. È un’impresa collettiva, con enormi potenzialità di costruire fiducia, empatia, cocreazione e una collaborazione autentica», processi incubatori della costruzione di quel bene comune a cui votare l’intrapresa economica, senza i quali si acciambellerebbe su se stessa e non diventerebbe volano per le persone.