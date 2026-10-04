«La felicità è un diritto. E al tavolo delle decisioni siedano donne e bambini»

Portare ai tavoli delle decisioni chi subisce le maggiori ingiustizie, perché sono loro che meritano le maggiori risorse pubbliche. È rivoluzionario l’approccio alle politiche per il “Benvivere” di Isata Mahoi, ministra delle Pari opportunità e dell’infanzia della Sierra Leone, Paese di 8 milioni di abitanti nell’Africa occidentale. Mahoi, economista plurilaureata, con studi anche in Italia, e da ragazza giornalista e attrice, ha illustrato il suo programma ieri al Festival dell’Economia civile di Firenze con una relazione su “Felicità pubblica e cooperazione: un patto tra Europa e Sud del mondo”.

Quali politiche pubbliche vorrebbe attuare per aumentare la felicità dei suoi concittadini?

La felicità nasce dalla dignità, dalla sicurezza e dalla possibilità di scegliere. Al Ministero per le Questioni di Genere e dell’Infanzia non considero la felicità un concetto astratto. Sto lavorando affinché diventi un diritto garantito dalle istituzioni. Innanzitutto, sto istituzionalizzando l’uguaglianza di genere affinché i diritti siano effettivamente esigibili. La Legge sull’Uguaglianza di Genere e l’Empowerment Femminile fornisce alle donne una base giuridica per l’uguaglianza nell’occupazione, nella finanza, nella vita pubblica e nei processi decisionali. L’uguaglianza di genere è inoltre una priorità trasversale nel Piano Nazionale di Sviluppo a Medio Termine 2024-2030. Questo quadro normativo non è una dichiarazione di intenti: è attuazione concreta. L’uguaglianza sancita dalla legge deve diventare uguaglianza nella vita reale. In secondo luogo, bisogna partire dalla protezione dei bambini, perché è così che si interrompe la trasmissione intergenerazionale della povertà. Nel 2025 abbiamo ottenuto l’approvazione della Legge sui Diritti dell’Infanzia, che stabilisce la partecipazione dei minori come pilastro fondamentale della governance. La felicità di una società comincia dal fatto che i suoi bambini siano visti, ascoltati e protetti. In terzo luogo, bisogna concentrarsi sulle persone più vulnerabili, non sulle medie statistiche. La felicità non può essere misurata soltanto attraverso il cittadino medio. Nel programma di trasferimenti monetari d’emergenza durante la pandemia di COVID-19, il 65% delle famiglie beneficiarie era guidato da donne. La logica era semplice: quando le risorse sono limitate, bisogna raggiungere per primi coloro che ne hanno più bisogno. Infine, occorre proteggere donne e ragazze sia offline sia online e ampliare l’accesso delle donne rurali alla terra, al credito e ai mercati. Le donne delle aree rurali restano la spina dorsale della sicurezza alimentare. Nessuna donna e nessun bambino dovrebbe essere lasciato indietro.

Lei guida un ministero cruciale in un Paese che occupa gli ultimi posti negli indici di sviluppo. Come si può parlare di felicità in un contesto in cui spesso i bisogni fondamentali delle persone non sono soddisfatti?

Non credo che la felicità sia un lusso riservato alle società ricche. La felicità e la soddisfazione dei bisogni fondamentali non sono alternative tra loro. Sono dimensioni diverse dello stesso processo. Oltre il 59% della popolazione della Sierra Leone vive in condizioni di povertà multidimensionale, caratterizzata da privazioni in ambito sanitario, educativo e negli standard di vita. Parlare di felicità in queste condizioni non significa ignorare la povertà. Significa chiedersi: anche in una situazione di privazione, le persone vengono trattate con rispetto, ascoltate e messe nelle condizioni di vivere con dignità? L’assenza di felicità è spesso l’indicatore più sincero del fallimento della governance. Quando una piccola commerciante perde tutta la propria merce a causa delle inondazioni e non possiede il capitale per ripartire, la sua infelicità è la prova di un fallimento delle politiche pubbliche. Per questo il mio ministero ha promosso l’integrazione di strumenti di finanziamento del rischio sensibili alle questioni di genere nella gestione dei disastri, non come forma di carità, ma come questione di giustizia. Qualsiasi discussione sulla felicità in Sierra Leone deve includere il tema della sicurezza. Circa il 61% delle donne ha subito violenza di genere nel corso della propria vita. Per molte donne, la felicità significa anzitutto libertà dalla paura. Senza sicurezza fisica, e oggi anche senza sicurezza digitale, nessun altro diritto può realmente attecchire. Un Paese può registrare crescita economica e continuare a lasciare le donne in condizioni di insicurezza. Questo non significa sviluppo.

egli ultimi anni la Sierra Leone ha compiuto importanti progressi sui diritti delle donne. Di quale risultato va più fiera e quale rimane la sfida più grande?

Il risultato di cui vado più fiera è la ricostruzione sistemica del quadro giuridico e l’aumento della rappresentanza femminile che ne è seguito. La Legge sull’Uguaglianza di Genere e l’Empowerment Femminile e la Legge sui Diritti Fondiari Consuetudinari hanno segnato la prima volta in cui la Sierra Leone ha affrontato in modo sistematico le disuguaglianze di genere radicate nel diritto consuetudinario attraverso la legislazione. La Legge GEWE ha fissato un obiettivo del 30% di presenza femminile nei ruoli decisionali. Dopo le elezioni del 2023, le donne rappresentano circa il 30% del Parlamento e occupano circa il 41% dei posti nel governo e nelle nomine di alto livello. Nel 2024 abbiamo inoltre approvato la Legge che vieta il matrimonio infantile e nel 2025 la Legge sui Diritti dell’Infanzia e quest’anno abbiamo lanciato un Quadro di Responsabilità di Genere per monitorarne l’attuazione. ONU Donne ha definito questo insieme di riforme un passaggio cruciale a livello regionale e globale. La sfida più grande resta il divario tra la legge scritta e la vita reale. Le tutele previste dalla Legge GEWE sono più forti nel settore formale, mentre circa il 97% delle donne della Sierra Leone lavora nell’economia informale. Ciò significa che la maggior parte delle donne, dalle agricoltrici alle commercianti dei mercati fino alle lavoratrici domestiche, fa ancora fatica a beneficiare di salari equi, tutela della maternità e protezione contro le discriminazioni. L’assegnazione della terra secondo le consuetudini continua a essere dominata dalle linee ereditarie maschili e dalle strutture tradizionali di potere. L’attuazione procede lentamente e in modo disomogeneo, e la conoscenza della legge nelle comunità rurali è ancora troppo limitata. Le pratiche dannose e la violenza persistono. I matrimoni infantili sono diminuiti, ma troppe ragazze continuano a sposarsi prima dei 18 anni. La Sierra Leone ha completato il passaggio politico più difficile: costruire il consenso e il quadro normativo. Ora la sfida è operativa, non concettuale. Le leggi sono una base. La vera misura del loro successo è capire se una ragazza che vive in una comunità remota sia effettivamente più sicura grazie a esse.

Come misura i progressi nell’emancipazione delle donne al di là degli indicatori economici?

Gli indicatori economici, come la partecipazione femminile al mercato del lavoro, l’accesso al credito e il reddito, sono necessari ma tutt’altro che sufficienti. La mia formazione da economista mi ha insegnato i limiti di una singola misura. L’emancipazione deve essere valutata attraverso diverse dimensioni: salute, istruzione, inclusione, potere decisionale e libertà dalla violenza. Una donna può essere economicamente attiva e tuttavia non avere alcuna voce nelle decisioni familiari o continuare a subire minacce negli spazi pubblici e online. La domanda centrale è questa: le donne hanno un reale potere decisionale sulla propria vita? In Sierra Leone, i dati sulla salute sessuale e riproduttiva mostrano chiaramente la differenza. Circa il 78% delle donne sposate può decidere autonomamente sui rapporti sessuali, ma solo il 44,2% può decidere autonomamente sull’uso dei contraccettivi. Partecipazione economica e autonomia corporea non sono la stessa cosa. L’una non può sostituire l’altra. Anche le riforme legislative devono essere valutate. La legge del 2024 ha fissato a 18 anni l’età minima per il matrimonio. Ma approvare una legge non equivale a cambiare i comportamenti. Occorre verificare se i matrimoni infantili stiano realmente diminuendo nelle comunità rurali, se le ragazze restino a scuola, se le sopravvissute alla violenza possano accedere ai Centri Unici di Assistenza o alla linea telefonica 116 e se le donne partecipino ai comitati per la gestione della terra e alla definizione dei bilanci pubblici, non semplicemente contare quante leggi siano state approvate.

Quest’anno il Festival dell'economia civile di Firenze ha posto l’accento sull’idea che la crescita economica non basta. Ritiene che gli indicatori economici tradizionali non riescano ancora a cogliere ciò che conta davvero nella vita delle persone?

Sì. I limiti degli indicatori economici tradizionali sono un problema globale e risultano particolarmente costosi per un Paese come la Sierra Leone. Il Pil misura il volume delle transazioni di mercato, non la qualità della vita. Una donna che lavora 14 ore al giorno nell’economia informale per mantenere la propria famiglia può contribuire pochissimo al Pil, ma il suo lavoro è reale e la sua fatica è reale. Quando parliamo soltanto di “crescita”, spesso ci riferiamo a un numero scollegato dalla sua esperienza quotidiana. Anche i dati della Sierra Leone lo dimostrano. Una ricerca del Fondo Monetario Internazionale suggerisce che colmare il divario di genere nell’istruzione potrebbe aumentare il PIL di oltre l’8%. Questo dato viene spesso utilizzato per sostenere i benefici economici dell’uguaglianza. Io però pongo una domanda diversa: se il valore dell’uguaglianza di genere risiede soltanto nel suo contributo al PIL, allora le cose che il PIL non può vedere, come la libertà dalla violenza, il controllo sul proprio corpo e la dignità all’interno della comunità, non contano forse? Un approccio più onesto è il seguente: la crescita economica può essere una delle conseguenze dell’uguaglianza di genere, ma non ne rappresenta la giustificazione ultima. La vera giustificazione è la giustizia stessa. Lo affermo sia come ministra sia come persona che ha studiato politica economica in Italia: l’economia deve essere al servizio della vita delle persone, non viceversa.

In Europa cresce il dibattito sul benessere, la coesione sociale e la qualità della vita. In che modo questa prospettiva risuona con la sua esperienza in Sierra Leone?

La sintonia è profonda, ma il contesto è diverso e bisogna riconoscerlo con onestà. In Europa il dibattito sul “superamento del Pil” spesso inizia dopo che i bisogni materiali fondamentali sono già stati soddisfatti. In Sierra Leone, invece, le questioni relative al benessere e alla coesione sociale hanno un’urgenza diversa. Più della metà delle donne ha subito violenza di genere. Non si tratta soltanto di un trauma individuale: questo fenomeno erode la fiducia all’interno delle comunità. Quando una parte consistente della popolazione non si sente al sicuro nella vita quotidiana, la coesione sociale è minacciata strutturalmente. Un’altra differenza è rappresentata dall’informalità. I dibattiti europei sul benessere presuppongono generalmente l’esistenza di lavoro regolare, protezione sociale e servizi pubblici. In Sierra Leone circa il 97% delle donne lavora nell’economia informale, senza tutele fondamentali. Nel nostro contesto, “qualità della vita” significa prima di tutto rendere visibili, riconoscere e proteggere le lavoratrici informali. La questione della terra costituisce un punto concreto di incontro. In Sierra Leone la terra non è soltanto una risorsa economica. È anche fonte di identità, appartenenza e relazioni sociali. L’insicurezza dei diritti fondiari delle donne, dovuta all’esclusione derivante dalle pratiche consuetudinarie e alla debole applicazione delle norme, indebolisce il tessuto sociale delle comunità rurali. Garantire la partecipazione femminile alla gestione della terra non è quindi solo una riforma economica, ma anche un tentativo di ricostruire la coesione sociale. Le donne hanno inoltre mantenuto unite famiglie e comunità durante la guerra e le crisi. Per questo la costruzione della pace e la Risoluzione 1325 devono far parte di qualsiasi discussione sulla qualità della vita. Il dibattito europeo ci aiuta a non ridurre il progresso al denaro. La nostra esperienza può ricordare all’Europa che il benessere senza giustizia è soltanto il privilegio di pochi.

Se potesse lasciare ai decisori politici europei un messaggio su come costruire una società più giusta e inclusiva, quale sarebbe?

La misura della giustizia deve essere definita da coloro che subiscono le maggiori ingiustizie. I responsabili politici europei dispongono di istituzioni e risorse molto potenti. Una trappola ricorrente è quella di definire, con le migliori intenzioni, ciò che costituisce una “buona vita” per gli altri, riducendo l’emancipazione alla partecipazione economica e l’inclusione a semplici numeri di rappresentanza. La mia raccomandazione è pratica: portate al tavolo delle decisioni coloro che sono maggiormente coinvolti dalle conseguenze delle politiche. In Sierra Leone, quando il Children's Forum Network ha partecipato alla definizione delle politiche sui diritti dell’infanzia, non abbiamo ricevuto contributi simbolici: abbiamo ottenuto modifiche concrete nelle disposizioni adottate. Quando le donne che lavorano la terra siedono nei comitati fondiari, le decisioni hanno maggiori probabilità di riflettere l’uso reale delle risorse anziché perpetuare esclusioni ereditate dal passato. Giudicate una società osservando la vita della persona che ha meno potere. Nel mio Paese, spesso si tratta di una ragazza che vive in una zona rurale: l’ultima a mangiare, la prima a lasciare la scuola, la più esposta alla violenza, la meno probabile proprietaria di terra o beneficiaria di credito. Ogni ragazza merita un futuro. L’Europa può sostenere questo lavoro finanziando l’attuazione delle leggi, non soltanto la loro approvazione; misurando il benessere e non soltanto la crescita economica; e considerando i Paesi del Sud globale come partner nella progettazione delle politiche, non semplicemente come destinatari di programmi. Una società giusta non viene progettata dall’esterno: si costruisce insieme a coloro che vivono ogni giorno l’ingiustizia. Per farlo servono anzitutto l’umiltà di ascoltare e la volontà di condividere il potere.