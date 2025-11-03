Donna accoltellata in pieno centro a Milano: è grave

L'aggressore l'ha ferita alla schiena in piazza Gae Aulenti ed è poi riuscito a fuggire. La donna è stata portata in ospedale in codice rosso, le sue condizioni sono gravi

Una donna di 43 anni è stata soccorsa in piazza Gae Aulenti, in centro a Milano. «Mi hanno accoltellata» ha riferito ai carabinieri, intervenuti sul posto con i sanitari del 118. È stata trasportata in ospedale e le sue condizioni sono critiche. I carabinieri del Nucleo radiomobile sono al lavoro per chiarire quanto accaduto.

L'aggressore sarebbe riuscito a fuggire. L'arma, un lungo coltello da cucina, era conficcato nella schiena della vittima, che è stata portata in codice rosso in ospedale.