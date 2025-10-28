Cittadini stranieri, Istat: diminuiscono gli arrivi ucraini

I cittadini non comunitari con regolare permesso di soggiorno al 31 dicembre 2024 sono oltre 3 milioni e 800mila: è quanto emerge dai nuovi dati Istat, pubblicati oggi, che evidenziano però un calo dei nuovi permessi di soggiorno rilasciati rispetto al 2023: -12,3% , per un totale di 290.119 di nuovi arrivi. È un calo che ha riguardato soprattutto i permessi per famiglia e per studio dopo tre anni di rilasci record. Crescono invece, seppur leggermente, i permessi per lavoro (+3,8%).Sono inoltre in netta diminuzione, rispetto al 2023, gli arrivi dall’Ucraina (-54,2%), mentre crescono i nuovi permessi per tunisini (+30,7%) e peruviani (+25,7%). I dati del 2024 evidenziano anche una rilevante novità in termini di cittadinanze in arrivo nel nostro Paese: per la prima volta, infatti, nonostante un lieve decremento rispetto al 2023, in vetta alla graduatoria ci sono i cittadini del Bangladesh con 28.045 nuovi permessi (9,7% dei primi rilasci).

La diminuzione degli arrivi di stranieri non comunitari nel 2024 interessa soprattutto la componente femminile, che scende del 20,8% rispetto all’anno precedente mentre per gli uomini invece la contrazione è del 6,3%. Il calo di arrivi è dovuto in larga misura alla diminuzione degli ingressi dall’Ucraina. Sono invece in aumento i nuovi permessi di soggiorno, come detto, per stranieri del Bangladesh, seguiti dai marocchini che, nonostante una lieve crescita, si fermano comunque a 25.776 nuovi ingressi (8,9% del totale). Al terzo posto si collocano gli albanesi con un numero di nuovi ingressi molto inferiore a quello registrato nel 2023(-26,0%). Crescono notevolmente gli ingressi di tunisini (+30,1) e peruviani (+25,7), mentre continua la riduzione degli arrivi dall’Ucraina (-54,2%). Il 20,9% dei nuovi permessi nel 2024 è rilasciato in Lombardia (60.738), la seconda regione per numero di nuovi ingressi è, a distanza, l’Emilia-Romagna (9,5%, 27.584 documenti).

Sulle motivazioni relative ai nuovi permessi, va segnalato che la crescita di arrivi legati al lavoro è legata alla ripresa della programmazione dei flussi di ingresso per lavoro, con un incremento dei permessi rilasciati per questa motivazione. Si registra tuttavia un decremento pari al 30,3% rispetto al 2023 per gli ingressi di lavoratrici, mentre aumentano del 16,7% i lavoratori. Le tendenze sono molto differenti per le diverse cittadinanze. A crescere fortemente sono soprattutto gli ingressi per lavoro di cittadini tunisini (+79,7% rispetto al 2023) e indiani (+48,0%). Queste due collettività coprono da sole il 68,2% dei nuovi permessi per attività lavorativa. All’opposto, oltre agli ucraini), sono in calo i lavoratori provenienti da Perù (-43,5%) e Pakistan (-34,3%). Anche il tipo di permesso per lavoro prevalente è diverso a seconda delle cittadinanze: per l’India e il Marocco il lavoro stagionale è ampiamente prevalente con percentuali rispettivamente del 70,3% e del 65,3% sul totale delle motivazioni legate al lavoro. Per Bangladesh ed Egitto prevale invece il lavoro dipendente, con percentuali rispettivamente del 51,1% e del 49,4%. Nonostante l'incremento dei permessi per lavoro da una parte e la decrescita di quelli per famiglia, questi rimangono i principali.

Nel 2024 sono state 151.120 invece le persone che hanno presentato domanda di asilo in Italia, oltre 20mila in più rispetto al 2023. Nello stesso periodo le Commissioni territoriali per la protezione internazionale hanno esaminato 78.565 prime istanze, respingendone il 64,1%. Sono invece diventati cittadini italiani nel 2024 oltre 217mila persone provenienti da Paesi extra Ue, in leggera crescita rispetto all’anno precedente.



