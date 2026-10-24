Uguaglianza, la promessa incompiuta nella Costituzione

Norberto Bobbio, su alcuni dei dilemmi cruciali e drammatici del Novecento, semplificava la differenza tra la democrazia e i Paesi comunisti, misurando l’equazione eguaglianza-libertà. Ove era stata privilegiata la libertà questa aveva finito per confinare l’uguaglianza ad un ideale, non realizzabile. Ove, invece, si era fatta l’opzione di realizzare l’uguaglianza, ciò aveva comportato il sacrificio del valore della libertà. L’eterno dilemma come essere liberi nell’uguaglianza rimaneva insoluto pure per lui. Eppure, il modello proposto dalla nostra Costituzione, proprio a quel bilanciamento fra uguaglianza e libertà si ispira. Le ingiustizie di oggi rimangono, allora, tutte figlie snaturate di una mancata rivoluzione: quella di attuare la Costituzione, nelle sue parti più rivoluzionarie. Il bisogno e l’aspirazione di legare in modo indissolubile l’uguaglianza al rispetto delle libertà individuali e sociali, lo si ricava, infatti, dalla trama complessiva della nostra Carta Costituzionale, non solo dall’innovativo articolo 3. Esso comporta, infatti, che tutto il sistema economico e sociale, non solo le istituzioni, ma anche tutta la comunità, la Res pubblica, con i soggetti che in essa vivono, anche in forme organizzate, pongano pratiche, atti, scelte, politiche finalizzate a rendere attuale e concreto quel principio. Mi pare necessario richiamare un’altra delle norme costituzionali inattuate. L’articolo 53 stabilisce, infatti, che tutti concorrono alla spesa pubblica, in «ragione della loro capacità contributiva» ed, altresì, che «il sistema tributario è informato a criteri di progressività». Potremmo partire da questa previsione per segnalare come il principio fondamentale di uguaglianza non sia stato attuato, essendo tutto il sistema fiscale italiano esattore convinto nei confronti della fascia di popolazione più fragile, mentre risulta incapace di stanare gli evasori, e coloro che eludono il fisco, in ciò commettendo un peccato strutturale. L’articolo 3 della Costituzione propone una uguaglianza sostanziale, ossia a creare condizioni in cui tutte e tutti si possa vivere in condizioni di pari dignità sociale, avendo pari opportunità in tutti gli ambiti della vita personale, civile, sociale, politica, economica. Da quel principio inattuato discende la constatazione che il “sistema” invece di ridurre le diseguaglianze le sta amplificando, allargando la forbice, ossia le distanze, fra ricchi e poveri, fra nord e sud, fra città e periferie, fra aree interne ed aree sviluppate, fra cittadini e stranieri, fra lavoratori e disoccupati, fra uomini e donne, fra giovani ed anziani. L’ingiustizia sociale crea fratture fra generazioni nella comunità, al punto che il patto sociale rischia di essere disatteso. Il principio di uguaglianza, come altri principi innovativi, si continua a ritenere norma programmatica e non precettiva, non indicando i tempi e i modi per attuare politiche di inclusione, di redistribuzione della ricchezza, politiche del lavoro sicuro e retribuito dignitosamente, politiche per la casa, soprattutto per i giovani e gli anziani, mancando politiche di tassazione dei patrimoni e delle transazioni finanziarie, che si muovono senza vincoli e controlli nel mercato globale. Eppure, per una breve stagione, la giustizia sociale è apparsa come un obiettivo possibile da raggiungere e ciò sotto la spinta dei movimenti democratici di partecipazione dei lavoratori, delle donne, dei giovani studenti, delle comunità di cristiani, dopo il Concilio Vaticano II, perché per oltre un decennio, tra gli anni Sessanta e Settanta del secolo scorso, la nostra democrazia e l’uguaglianza hanno compiuto un balzo in avanti. Quando e come si è potuto interrompere questo percorso di riforme, tutte mirate a rendere concreto ed attuale il principio di uguaglianza? Si potrà, in prima battuta, ritenere che la spesa pubblica sociale in Italia e non solo, si sia interrotta a fronte delle crisi finanziarie che dagli anni ottanta del secolo scorso e ciclicamente hanno investito i Paesi industrializzati, le economie più ricche. Potremo denunciare come quei vincoli si intende oggi non rispettarli per incrementare la spesa militare di ciascuno dei Paesi dell’Unione. Mentre hanno, via via, smantellato quello che rimane del welfare sociale, in Italia come in Europa. Occorre, però, ritrovare ulteriori cause. La prima causa, compiuta già a partire dagli anni novanta del secolo scorso, è stata quella di privatizzare ed aziendalizzare servizi pubblici essenziali. Come l’aziendalizzazione della scuola, che non sa accogliere e fare crescere chi è più indietro, chi ha meno mezzi, e appare progettata per chi ha il potere delle parole, direbbe don Milani. O l’aziendalizzazione delle università. Una seconda causa è nel cambio culturale prodotto dal mito della meritocrazia nella vita pubblica e nei rapporti sociali. La meritocrazia ha, però, connotati e ragioni ben diversi, anzi, opposti al principio di uguaglianza costituzionale, per il quale è compito della Repubblica rimuovere tutti gli ostacoli che impediscono «il pieno sviluppo della persona umana» e la partecipazione attiva. Un’altra concausa vogliamo qui segnalare, perché essa costituisce un vero allarme sociale: il nostro Paese è diventato inospitale per i giovani, visti come un problema, invece che la risorsa, presente, invece che solo futura. La gerontocrazia in Italia vigila perché in ogni ambito, i giovani si debba diventare adulti, se non prossimi all’anzianità, per avere stabilità lavorativa, una casa, un salario dignitoso. La fuga dei giovani ci dice che questo Paese non coltiva e non sa dare speranza. Ecco l’uguaglianza che vorremmo riprendere in mano, segno dell’utopia possibile di Giorgio La Pira. Solo così si può aspirare a vivere questa doppia dimensione di cives e di credenti, di donne e uomini della strada che seguono il Vangelo e la Costituzione (Mt 5,6).

Professore di Diritto e religione all’Università di Catanzaro