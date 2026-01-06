Il Papa chiude il Giubileo: «No all’industria della guerra. Si affermi l’artigianato della pace»

Si avvicina alla prima anta e l’accompagna verso di sé. Poi fa lo stesso con la seconda. Il gesto è deciso. L’approccio quasi rapido. Ma lo stile in tutto e per tutto familiare. Il Papa le tira a sé dai battenti facendole coincidere perfettamente l’una con l’altra. Nell’atrio della Basilica di San Pietro il silenzio viene rotto soltanto dal doppio colpo sui battenti e dagli scatti dei fotografi. La Porta Santa viene chiusa. Leone XIV china la testa con la mitria davanti alle ante ormai serrate e resta fermo lì davanti per una manciata di secondi. Poi tocca di nuovo le formelle, quelle che hanno sfiorato per dodici mesi i pellegrini arrivati da tutto il mondo. Sono le 9.40 del giorno dell’Epifania quando termina ufficialmente il Giubileo della speranza. Poco prima il Papa si era inginocchiato sulla soglia per un momento di preghiera personale. Ad accompagnarlo con gli sguardi i cardinali, i vescovi e il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, dall’atrio; e i fedeli che affollano la Basilica per la Messa che il Papa presiederà appena dopo l’atto finale dell’Anno Santo.

Guarda la fotogallery

«Ci interroga con particolare serietà, al termine dell’Anno giubilare, la ricerca spirituale dei nostri contemporanei, molto più ricca di quanto forse possiamo comprendere – ripercorre il Papa nell’omelia –. Milioni di loro hanno varcato la soglia della Chiesa». E la risposta prendendo spunto dal Vangelo dell’Epifania: «Sì, i Magi esistono ancora. Sono persone che accettano la sfida di rischiare ciascuno il proprio viaggio, che in un mondo travagliato come il nostro, per molti aspetti respingente e pericoloso, sentono l’esigenza di andare, di cercare». Un mondo, ripete Leone XIV, in cui «le intenzioni di Erode» continuano a dettare le agende politiche e in cui le paure sono «sempre pronte a trasformarsi in aggressione». Il Papa cita le parole di Gesù nel Vangelo di Matteo che ammoniva: <Il regno dei cieli subisce violenza e i violenti se ne impadroniscono». Tutto ciò «non può non farci pensare a tanti conflitti con cui gli uomini possono resistere e persino colpire il Nuovo che Dio ha in serbo per tutti». E anche a chi vuole un’umanità trasformata «da deliri di onnipotenza». Poi all’Angelus aggiungerà: «Invece dell’industria della guerra si affermi l’artigianato della pace».

La conclusione dell’Anno Santo è anche l’occasione per lanciare una nuova denuncia. «Il mercato trasforma in affari anche la sete umana di cercare, di viaggiare, di ricominciare. Chiediamoci: ci ha educato il Giubileo a fuggire quel tipo di efficienza che riduce ogni cosa a prodotto e l’essere umano a consumatore?». Quindi l’invito all’accoglienza: «Dopo quest’anno, saremo più capaci di riconoscere nel visitatore un pellegrino, nello sconosciuto un cercatore, nel lontano un vicino, nel diverso un compagno di viaggio?». E sempre all’Angelus sinterizzerà: «Gli estranei e gli avversari diventino fratelli e sorelle». Altra urgenza è quella che «al posto delle diseguaglianze ci sia equità».