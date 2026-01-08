Il Papa ai cardinali: non portatemi le agende personali ma le voci della gente

La seconda giornata del Concistoro convocato da Leone XIV. 170 i porporati. «Non è un raduno di esperti, né cerchiamo soluzioni immediate. Ma è un momento di ascolto e aiuto al Papa». La necessità di «camminare insieme». Oggi il confronto su Sinodo e sinodalità e sull’evangelizzazione. Il pranzo con il Pontefice. La Messa al mattino

Non un incontro per «promuovere “agende” personali o di gruppo». E neppure il raduno di «un team di esperti». Il primo Concistoro straordinario del pontificato di Leone XIV che ha radunato a Roma i cardinali di tutto il mondo è un «momento di grazia in cui si esprime il nostro essere uniti al servizio della Chiesa», ha ricordato questa mattina il Papa durante la Messa con i porporati nella Basilica di San Pietro che ha aperto la seconda e ultima giornata di lavori. E un’occasione per portare di fronte al Pontefice le istanze “dal basso”. Come ha chiesto lo stesso Leone XIV nell’omelia dicendo ai porporati di «farci voce, attraverso la condivisione, di tutti coloro che il Signore ha affidato alla nostra sollecitudine di pastori, nelle più svariate parti del mondo».

Papa Leone XIV durante i lavori di gruppo ieri al Concistoro nell'Aula Paolo VI /VATICAN MEDIA

Centosettanta i cardinali che partecipano, su 245 in totale. Due i temi di riflessione: “Sinodo e sinodalità” e “Evangelizzazione e missionarietà nella Chiesa nella lettura di Evangelii gaudium”. Temi scelti a netta maggioranza dagli stessi porporati all’inizio dei lavori, rispetto ai quattro che aveva indicato il Papa nella lettera di convocazione. “Rinviata” quindi la discussione su liturgia e Curia Romana (in particolare nel servizio alle diocesi). «Per ragioni di tempo e per favorire un reale approfondimento», aveva chiarito lo stesso Leone XIV. Anche perché l’obiettivo non è «arrivare a un testo», ma «portare avanti una conversazione che mi aiuti nel mio servizio per la missione della Chiesa tutta».

La Messa presieduta stamani da papa Leone XIV nella Basilica di San Pietro con i cardinali partecipanti al Concistoro straordinario / VATICAN MEDIA

Concistoro che, ha sottolineato il Pontefice nella Messa di stamani all’altare della Cattedrale, richiama il verbo «consistere, cioè “fermarsi”». Per «ritrovarci insieme a discernere ciò che il Signore ci chiede per il bene del suo popolo». «Insieme» ha ripetuto il Papa più volte nell’omelia. Per ribadire il «cammino collegiale», come lo aveva definito ieri nell’intervento di apertura delle due giornate di lavori, che Leone XIV intende compiere, consigliato e supportato dal Collegio cardinalizio. Attraverso un appuntamento che il Papa è tornato a valorizzazione dopo le sporadiche convocazioni sotto Francesco quando allo strumento del Concistoro aveva preferito il Consiglio dei cardinali, il C9. Non tanto per trovare «soluzioni immediate ai problemi che dobbiamo affrontare», ha precisato papa Leone. Ma per «aiutarci reciprocamente – e in particolare aiutare il Papa – a trovare i “cinque pani e due pesci” che la Provvidenza non fa mai mancare là dove i suoi figli chiedono aiuto», ha aggiunto citando la pagina del Vangelo sulla moltiplicazione dei pani e dei pesci. Con lo stile «di chi desidera che nel Corpo mistico di Cristo ogni membro cooperi ordinatamente al bene di tutti» e sia «felice di offrire e veder maturare i frutti del proprio lavoro, come di ricevere e veder crescere quelli dell’opera altrui”.

Papa Leone XIV ieri all'apertura del Concistoro nell'Aula del Sinodo /VATICAN MEDIA

Intendo del Concistoro è di «focalizzare sempre meglio lo sguardo sulla meta, indirizzando ad essa ogni sforzo e risorsa, per non rischiare di correre alla cieca o di battere l’aria invano», ha detto Leone XIV sempre nella Messa di stamani. Soprattutto «davanti alla “grande folla” di una umanità affamata di bene e di pace, in un mondo in cui sazietà e fame, abbondanza e miseria, lotta per la sopravvivenza e disperato vuoto esistenziale continuano a dividere e ferire le persone», ha avvertito. E ha chiesto ai cardinali di avere «cuore umile e generoso» perché «la responsabilità che condividete con il Successore di Pietro è grave e onerosa». Da qui l’indicazione di «affidare i nostri progetti e le nostre ispirazioni al vaglio di un discernimento che ci supera “quanto il cielo sovrasta la terra” e che può venire solo dal Signore».

Anche oggi, come era accaduto ieri, si alternano lavori di gruppi e momenti assembleari. In un “mix” che, da un lato, riprende l’approccio degli ultimi due Sinodi dei vescovi sulla sinodalità – con venti tavoli nell’Aula Paolo VI per altrettanti gruppi di cardinali suddivisi in base alla lingua e con interventi di tre minuti ciascuno – e, dall’altro, il metodo “classico” del Concistoro con le riflessioni del Papa e gli interventi liberi davanti a tutti i partecipanti nell’Aula Nuova del Sinodo. Pranzo anche con il Pontefice, nell’atrio dell’Aula Paolo VI. Nel pomeriggio di oggi sono previste le relazioni dei gruppi e poi il discorso conclusivo del Papa. Termine del Concistoro: intorno alle 19. Proprio il rapporto fra Sinodo e sinodalità è uno dei lasciti di papa Francesco da approfondire: se Leone XIV ha appena rimarcato «il nostro apprezzamento condiviso per la sinodalità», va chiarito il ruolo del Sinodo dei vescovi. E poi l’urgenza di rilanciare l’annuncio del Vangelo. «Non è la Chiesa che attrae ma Cristo», ha affermato Leone XIV all’inizio dei lavori auspicando una comunità ecclesiale «missionaria».

Papa Leone XIV durante i lavori di gruppo ieri al Concistoro nell'Aula Paolo VI /VATICAN MEDIA

Concistoro nel segno dell’ascolto, aveva evidenziato in apertura, che «continuerà ad essere di grande aiuto per il ministero petrino che mi è stato affidato». E Concistoro per «crescere nella comunione» così da «offrire un modello di collegialità». Uno stile che è «prefigurazione del nostro cammino futuro», ha assicurato il Papa. Unità è parola-chiave del ministro di Robert Francis Prevost. Da vescovo, come dice il suo motto episcopale; e da Papa, come scaturisce in molti dei suoi interventi. E come era emerso dalle Congregazioni generali che avevano preceduto l’elezione. «L’unità attrae, la divisione disperde», aveva detto Leone XIV nel suo intervento di apertura mercoledì pomeriggio. Consapevole – anche secondo le indicazioni del pre-Conclave – che «siamo un gruppo molto variegato, arricchito da molteplici provenienze, culture, tradizioni ecclesiali e sociali, percorsi formativi e accademici, esperienze pastorali e, naturalmente, caratteri e tratti personali», aveva sottolineato. A fare da cornice la «prospettiva conciliare» che Leone XIV ha appena declinato incentrando sul Vaticano II il nuovo ciclo di catechesi delle udienze generali del mercoledì.