Il Papa ad Assisi con i vescovi italiani. La preghiera alla tomba di san Francesco

Le transenne sono già state sistemate intorno alla Basilica di Santa Maria degli Angeli. Di fronte alla chiesa che accoglie al suo interno la Porziuncola di san Francesco, si attende il “popolo del Papa” domani giovedì mattina. Per salutare Leone XIV che arriva ad Assisi per concludere la 81ª Assemblea generale della Cei. L’incontro con i vescovi italiani, oltre 270 quelli presenti nella cittadina umbra, è in programma alle 9 del mattino. L’appuntamento è a porte chiuse ed è atteso un intervento del Papa.

Il benvenuto del Comune di Assisi a Leone XIV / AVVENIRE

Al centro delle quattro giornate di lavori Cei la riflessione sulle priorità pastorali da individuare alla luce del Cammino sinodale, quattro anni di ascolto, confronto e partecipazione condensate nel Documento di sintesi con 124 proposte per rinnovare la Chiesa italiana approvato a ottobre. Un percorso che viene idealmente consegnato nelle mani di Leone XIV. La folla che si radunerà all’esterno della Basilica lo farà sperando in un saluto a sorpresa del Pontefice.

La tomba di San Francesco nella Basilica Inferiore di Assisi dove si recherà in preghiera Leone XIV / AVVENIRE

La Sala Stampa vaticana ha confermato che il Papa si recherà anche nel cuore di Assisi per una preghiera privata davanti alla tomba di Francesco nella Basilica Inferiore. Una visita lampo e blindata di prima mattina, intorno fra le 8.30 e le 8.45, non appena il Pontefice atterrerà in elicottero in Umbria e quindi prima dell’evento con la Cei. Nelle strade del centro storico di Assisi sono già affissi i manifesti che danno il benvenuto al Papa da parte del Comune. Poi, stando ad alcune agenzie di stampa, al termine dell’incontro con l’episcopato della Penisola, è possibile che Leone XIV si rechi a Montefalco, 35 chilometri da Assisi. La cittadina ospita il monastero agostiniano di Santa Chiara da Montefalco dove il Papa potrebbe prendere omaggio alle reliquie della santa e pranzare insieme con le monache agostiniane.