Marc Chagall, "Crocifissione bianca"

Venerdì Santo è il giorno dei grandi interrogativi: perché il male, perché il dolore innocente, perché la sofferenza? Domande che trovano risposta nella Croce solo se la si guarda nella prospettiva della Risurrezione. Se il Venerdì Santo è già illuminato dalla Pasqua.

Turoldo e il vuoto del Venerdì Santo

Padre David Maria Turoldo

Sono le inquietudini che hanno segnato il percorso, il cammino spirituale, culturale, umano di padre David Maria Turoldo (1916-1992), presbitero, teologo, filosofo e poeta che arriva a scrivere:

«No, credere a Pasqua non è

giusta fede:

troppo bello sei a Pasqua!

Fede vera

è al Venerdì Santo

quando Tu non c’eri

lassù.

Quando non una eco

risponde

al suo grido

e a stento il Nulla

dà forma

alla Tua assenza».

Mettere in fuga la morte

Matthias Grunewald, "Crocifissione"

Ma proprio la croce è il luogo in cui si manifesta in modo più tragicamente chiaro l’amore di Dio per l’uomo. Cristo infatti è venuto nel mondo per vincere la morte. Ancora Turoldo.