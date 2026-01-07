Chiesa calabrese in lutto per la morte dell'arcivescovo emerito Domenico Graziani

È morto, nel primo pomeriggio di oggi a Calopezzati (Cosenza e arcidiocesi di Rossano Cariati) l’arcivescovo emerito di Crotone-Santa Severina, Domenico Graziani . Aveva 81 anni. Ad annunciarlo è stato l'attuale arcivescovo della diocesi calabrese Alberto Torriani, unitamente al presbiterio tutto. La camera ardente sarà allestita in Calopezzati, presso l'abitazione del presule per l'intera giornata di domani, giovedì 8 gennaio. Venerdì il feretro sarà traslato a Santa Severina, nella cui chiesa Concattedrale sarà allestita la camera ardente a partire dalle 14. La liturgia delle esequie sarà celebrata sabato mattina, 10 gennaio, alle ore 10.30, mentre la tumulazione avverrà nella cappella di Famiglia nel cimitero di Calopezzati dove era nato il 23 maggio 1944. Ordinato sacerdote nella Cattedrale di Santa Severina il 5 gennaio 1968. Ha conseguito la specializzazione in licenza di teologia dogmatica presso l'Università Gregoriana in Roma e Santa Scrittura presso il Pontificio Istituto Biblico in Roma. Parroco di Botricello dal 1984 al 1992, docente di materie dogmatiche e bibliche nel Pontificio Seminario Teologico di Catanzaro e in vari istituti di Scienze religiose, maestro di Teologia alla Certosa di Serra San Bruno e al Seminario Maggiore di Scutari in Albania. Come carico di significato è stato il cordoglio oggi della comunità di Botricello dove Graziani fu parroco dal 1984 al 1992. «La comunità di Botricello esprime profondo cordoglio per la scomparsa di monsignore Domenico Graziani. Don Mimì, come lo chiamavamo tutti affettuosamente, - si legge nel comunicato - era legato al nostro paese da un legame indissolubile, confermato poi dalla Cittadinanza onoraria che gli era stata riconosciuta dal Consiglio Comunale guidato dall'allora sindaco Giovanni Puccio». Eletto vescovo di Cassano all'Ionio il 21 agosto 1999. Consacrato il 10 ottobre dello stesso anno nella Cattedrale di Crotone, fa il suo ingresso in Cassano all'Ionio il 30 ottobre 1999. Aveva guidato questa Chiesa particolare per sette anni. Trasferito alla Sede arcivescovile di Crotone-Santa Severina il 21 novembre 2006. Prende possesso canonico dell'arcidiocesi di Crotone-Santa Severina il 14 gennaio 2007. Significativi i suoi ruoli nella pastorale sociale, anche come Responsabile per la pastorale del lavoro della Conferenza Episcopale Calabra. L’episcopato di monsignor Domenico Graziani si è svolto con particolare attenzione alla formazione culturale dei giovani per i quali ha promosso due importanti iniziative durante il suo periodo crotonese: la fondazione del liceo paritario “Benedetto XVI” e la creazione di un polo distaccato dell’Università LUMSA, entrambi a Crotone. Convinto assertore di una fede con solide basi teologali, e attento promotore di iniziative sociali e formative feconde, che traevano alimento da una profonda umanità radicata in Cristo: questo era monsignor Graziani e i semi che ha piantato nel territorio delle due diocesi di Cassano e Crotone daranno sicuramente i loro frutti. Dopo aver guidato la comunità crotonese per oltre un decennio, il 7 novembre 2019, al compimento dei 75 anni, rassegnò le dimissioni diventando arcivescovo emerito e lasciando un'eredità spirituale riassunta perfettamente nel suo motto episcopale, "Verbo gratiae commendatus".