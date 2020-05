COMMENTA E CONDIVIDI











Ultima domenica di Messe senza popolo in diretta tv, radio e social. La sesta domenica del Tempo di Pasqua va segnata come un giorno doppiamente di festa perché cade alla vigilia della riapertura ai fedeli delle liturgie feriali e poi, da domenica 24 maggio (solennità dell’Ascensione), anche di quelle festive. Ecco la guida di alcune celebrazioni in diretta tv e social celebrate domenica 17 maggio dal Papa e dai vescovi italiani divise per orario (in molti casi saranno le ultime dopo più di due mesi, per incentivare il ritorno nelle parrocchie). Va sempre ricordato che il segnale delle emittenti in digitale terrestre è territoriale e non nazionale, mentre connettendosi ai canali social è possibile seguire qualsiasi Messa diffusa in streaming.



Ore 7



La Messa del Papa a Santa Marta, su Raiuno e Tv2000, l’ultima che viene trasmessa in diretta televisiva.



8.30



La Messa dal santuario di Pompei è trasmessa in diretta da Tv2000.



Ore 9



Il vescovo di Livorno Simone Giusti celebra la Messa al Santuario di Montenero. Diretta su Granducato Tv e sulla pagina Facebook del santuario.



Il vescovo di Vicenza Beniamino Pizziol celebra al Santuario di Monte Berico in diretta su Radio Oreb e Tva Vicenza.



Ore 9.30



Il cardinale Crescenzio Sepe, arcivescovo di Napoli, celebra la Messa negli studi dell’emittente locale Canale 21. In streaming la liturgia può essere seguita su www.chiesadinapoli.it.





Ore 10



Il cardinale Gualtiero Basetti, arcivescovo di Perugia-Città della Pieve, celebra la Messa nella cappella di Sant’Onofrio della Cattedrale di San Lorenzo. Dirette: Umbria Tv (canale 10) e Umbria Radio InBlu, e in streaming sul canale Youtube La Voce Pg e sulle pagine Facebook di Chiesa in Umbria e Umbria Radio InBlu.



Canale 5 trasmette in diretta la Messa celebrata dall’arcivescovo di Pompei Tommaso Caputo nel Santuario mariano.



A Trento la Messa dell’arcivescovo Lauro Tisi in Duomo su Telepace Trento e in streaming sui portali diocesani www.diocesitn.it e www.vitatrentina.it.



Diretta streaming dalla cappella dell’Episcopio di Palermo per la Messa dell’arcivescovo Corrado Lorefice sui canali social della diocesi.



L’arcivescovo di Torino Cesare Nosiglia celebra l’Eucaristia in diretta sul canale Youtube https://youtu.be/HrymBZ6pDys. Info: www.diocesi.torino.it.



In Cattedrale a Nuoro la Messa del vescovo Antonello Mura (che è anche alla guida della diocesi di Lanusei) in diretta tv su Telesardegna e, in streaming, sulle pagine Facebook del settimanale diocesano L’Ortobene e di Ogliastra Web, oltre a Radio Barbagia.



Il vescovo di Padova Claudio Cipolla celebra la Messa nel Santuario di Villafranca Padovana in diretta su Tv7 Triveneta (canale 12) e sul canale Yuotube della diocesi.



Dalla cappella del Palazzo vescovile di Trapani la diretta della Messa del vescovo Pietro Maria Fragnelli in tv su Telesud (canali 118 e 528), VideoSicilia (canale 93) e Alpauno (canale 117) e in streaming sui canali Facebook e Youtube della diocesi.



Ad Aosta la Messa del vescovo Franco Lovignana va in diretta streaming sul sito della diocesi e su Radio Proposta.



A Brescia la Messa celebrata dal vicario generale monsignor Gaetano Fontana nella chiesa del Centro pastorale Paolo VI in diretta su Teletutto e SuperTv.



10.30



L’arcivescovo di Bologna cardinale Matteo Zuppi celebra la Messa nella Cattedrale di San Pietro, rilanciata in diretta su E’Tv-Rete7, Trc, Canale 99, Radio Nettuno e in streaming sul canale Youtube di 12Porte.



Il vescovo di Bergamo Francesco Beschi celebra la Messa trasmessa in diretta dalla Cattedrale su Bergamo Tv.



Nella Cattedrale di Cristo Re di La Spezia la Messa del vescovo Luigi Ernesto Palletti in diretta su Tele Liguria Sud (canali 19 e 172).



Ore 11



La Messa su Raiuno va in onda dalla chiesa di Santa Maria dei Miracoli in piazza del Popolo a Roma. Celebra il vescovo ausiliare Paolo Ricciardi.



A Milano la Messa in Duomo è presieduta da don Antonio Novazzi, vicario della zona VII della diocesi ambrosiana. Diretta su Chiesa Tv (canale 195), Radio Marconi e Radio Mater e, in streaming, su www.chiesadimilano.it e sul canale Youtube Chiesadimilano.



Il patriarca di Venezia Francesco Moraglia celebra nella basilica della Salute in diretta tv su Antenna 3 (canale 13) e Reteveneta (canale 18). Diretta streaming sulla pagina Facebook del settimanale diocesano Gente Veneta. Nella celebrazione vengono conferiti i ministeri a tre seminaristi.



Dal santuario della Spogliazione ad Assisi la Messa del vescovo Domenico Sorrentino in streaming sulla pagina Facebook della diocesi e su MariaVision.it.



Il vescovo di Novara Franco Giulio Brambilla celebra nella cappella del palazzo episcopale, con diretta tv su Videonovara e Vco Azzurra, in streaming sui canali Facebook e Youtube di Passio (www.passionovara.it).



A Cremona il vescovo Antonio Napolioni celebra in diretta dalla Cattedrale sull’emittente televisiva Cremona 1 e, in streaming, sui canali social della diocesi e sul portale della Chiesa di Cremona.