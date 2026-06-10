“Liberi” di leggere, pensare, conoscersi: a Bologna sei serate sulla speranza

I libri rendono liberi. Con alcune compagnie, poi, l’effetto è assicurato. Ogni anno a inizio giugno sotto il cielo estivo di Villa Pallavicini, alle porte di Bologna, si ripete questo spettacolo di compagnia, di pensiero e di libertà con la rassegna “LIBeRI” (maiuscole e minuscole non casuali), ciclo di “Incontri con protagonisti della cultura, dello sport, dell’arte” sul tema della speranza, originale e coinvolgente format inventato da don Massimo Vacchetti, instancabile sacerdote petroniano che con numerosi (e generosi) collaboratori unisce l’attività caritativa nel Villaggio della Speranza ospitato dall’antica villa immersa nel verde con le iniziative culturali, spirituali e sportive che l’hanno reso assai noto a Bologna e non solo. Ecco il video di lancio dell’iniziativa con la voce e il volto di don Massimo.

Il 10 giugno ha preso il via il cartellone 2026 dell’iniziativa libraria-culturale-sociale con una serata che ha visto sul palco l’arcivescovo di Bologna e presidente Cei cardinale Matteo Zuppi in dialogo, a distanza, con il parroco di Gaza padre Gabriel Romanelli.

Gli ospiti dal vivo dell'incontro di apertura del ciclo di quest'anno

Di qui in avanti, ogni mercoledì sera alle 21 nel parco di Villa Pallavicini si succederanno incontri con un mix di impegno culturale e di piacere di stare insieme, premiati ormai sempre da un pubblico numerosissimo. Il 17 giugno è atteso Daniele Mencarelli, il 24 Fabrizio Maiello, il 1° luglio don Fabio Rosini, l’8 i genitori di Sammy Basso, Americo e Laura, con la presenza ancora del cardinale Zuppi. Il 15 conclusione con Margherita Lanteri Cravet (autrice di “Dopo torno”) in dialogo con Francesco Spada. In alcune serate sarà possibile trovare copie di Avvenire gratis e proposte di abbonamento saggio per chi partecipa. Qui il programma di LIBeRI e le info.