I cattolici del Marocco pregano in strada per la pace. «Con ebrei e musulmani, contro la guerra»

Dal Marocco invitano «i leader cristiani, ebrei e musulmani» a unirsi, «così come tutti i credenti e le persone di buona volontà». In nome della pace. Perché «non possiamo rimanere in silenzio» o «restare indifferenti» di fronte alla guerra che dilaga in Medio Oriente e alla «violenza che devasta l’umanità», spiegano il cardinale Cristóbal López Romero, arcivescovo di Rabat, l’arcivescovo Emilio Rocha Grande che guida la Chiesa di Tangeri, e padre Mario León Dorado, prefetto apostolico del Sahara Occidentale. Nel Paese musulmane i cattolici si mobilitano e chiamano incontrarsi i credenti delle altre fedi, consapevoli che il fattore religioso è entrato nel conflitto. Perché, spiegano i tre vescovi in una nota, «nessun credente nell’unico Dio misericordioso può accettare la guerra con tutti i suoi effetti e conseguenze» e perché non può essere accettata «la strumentalizzazione della religione come motivazione per la guerra e l'uso sacrilego e blasfemo del nome di Dio per giustificarla». I tre pastori citano le parole di Leone XIV che esorta a disarmare «i cuori di odio». E «come testimonianza di tutto questo», invitano «ogni comunità a concludere la celebrazione dell'Eucaristia di questa domenica 8 marzo recandosi in un luogo pubblico e visibile» dove «tutti formeranno un cerchio di pace tenendosi per mano». Dopo un minuto di silenzio e preghiera, annuncia il cardinale con i due vescovi, «la comunità reciterà il Padre Nostro» invocando la pace <prezioso dono per nostra famiglia umana».

Nel testo della Chiesa del Marocco viene condannato «alla luce del Vangelo l'uso della violenza e della guerra come metodo per risolvere i conflitti tra popoli o nazioni» e si esprime sconcerto per «il concetto di guerra “preventiva” a causa della sua immoralità e ingiustizia». Quindi il monito: «I leader che decidono di dichiarare guerra non considerano mai il benessere del proprio popolo, né quello dei popoli contro cui la guerra è diretta. Le conseguenze non sono danni collaterali, ma piuttosto persone uccise, ferite e mutilate, bambini e adulti; famiglie che perdono la casa e i beni; e milioni di cittadini costretti a fuggire dalle proprie case». A chi ha responsabilità viene chiesto di «utilizzare il dialogo come metodo, via e strumento di pace» e a tutti di «non relegare nell’oblio» il dramma della guerra.