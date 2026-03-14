Prodi: «Ue, divisi scompariamo. Il mondo è finito in mano agli autocrati»

Romano Prodi ripete come un mantra: «Nella Ue divisi scompariamo». E, davanti al caos mondiale di queste settimane, in una lunga intervista pubblicata domani, domenica, su Avvenire nell'ambito del nostro viaggio dentro la Ue e i passi necessari per rilanciarla, afferma: «La premessa per tornare a essere rispettati come Unione è rimettere insieme politica ed economia: vanno messi allora al servizio comune l’arma nucleare e il diritto di veto all’Onu di cui oggi dispone la Francia. Da Macron è giunto un piccolo passo in questa direzione». Quanto all’attacco di Usa e Israele all’Iran, L’ex presidente della Commissione Europea ed ex premier afferma: «Il mondo è finito in mano agli autocrati. Trump? I suoi atti non mi sembrano da liberatore dei popoli. E torna sempre più profetica la frase di papa Francesco sulla “guerra mondiale a pezzi”». Quindi denuncia: «Ora gli Usa vendono più armi e la Russia più petrolio». Infine, un’illazione alla luce dei vari colloqui fra Trump e Putin: «Il gas russo? Non è peregrino ipotizzare che ci torneremo quando nel gasdotto Nord Stream entreranno altri investitori, fra i quali gli americani». Sull'utilizzo delle basi, il Prof non enfatizza l'annuncio del primo ministro spagnolo Pedro Sanchez: «A me pare che anche la Spagna, facendo parte dell’Alleanza atlantica, sull’aspetto logistico finora le abbia concesse come noi. Anche qui il punto vero è, invece: c’è una linea comune Ue?». Quanto all'intervento della premier Meloni in Parlamento, Prodi è laconico: «Verba volant. E' molto allineata a Trump, stare dentro il Board of peace seduti sullo strapuntino non ha senso. La decisione che deve prendere è soprattutto il cambio di linea sull’unanimità, altrimenti indirizza l’Europa verso la nullità».