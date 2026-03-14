Perché la guerra in Iran è uno stress test anche per l'Africa

I rincari energetici e l’incertezza sulle rotte marittime globali stanno già pesando sui bilanci pubblici e sulle economie dei Paesi africani

Tra le conseguenze dell’attacco di Israele e Stati Uniti all’Iran, con la prospettiva di un’escalation militare devastante per il Vicino Oriente e non solo, si collocano e suscitano interrogativi anche quelle sul grado di vulnerabilità dell’Africa ai conflitti esterni. I rincari energetici e l’incertezza sulle rotte marittime globali stanno già pesando sui bilanci pubblici e sulle economie dei Paesi africani, molti dei quali dipendono da importazioni energetiche. Potrebbe essere smentita la narrazione di crescita solida che, solo poche settimane fa, aveva dipinto l’Onu, nel rapporto World Economic Situation and Prospects (Wesp 2026). Il documento presentato a gennaio ad Addis Abeba appariva infatti discretamente ottimista: la crescita economica dell’Africa era stimata al 4% nel 2026, in aumento sul 3,9% del 2025, con previsioni di ulteriore accelerazione nel 2027. Un buon ritmo, pur a fronte di valori assoluti ancora molto indietro sulle medie globali. Stabilità macroeconomica, spesa dei consumatori e investimenti moderati venivano indicati come pilastri di questa ripresa. Peraltro, il rapporto avvertiva che debito pubblico elevato, margine di manovra fiscale limitato, volatilità dei prezzi delle materie prime e choc esterni potevano tradursi rapidamente in vulnerabilità concreta. E così è stato.

La crisi iraniana per l’Africa è proprio uno dei temuti choc esterni. Paesi in maggioranza importatori di energia non possono trasferire rapidamente l’aumento dei costi ai consumatori senza generare tensioni sociali: l’impatto è immediato e tangibile. Quelli esportatori di petrolio, come Nigeria o Angola, possono trarne vantaggio, ma in maggioranza rischiano di vedere peggiorare la bilancia dei pagamenti e aumentare la pressione inflazionistica.

La narrativa di resilienza economica stride con la realtà quotidiana dei cittadini, alle prese con rincari di carburante, trasporti e generi alimentari. A livello geopolitico, il continente è altrettanto esposto: la sicurezza delle rotte marittime del Mar Rosso e del Canale di Suez potrebbe essere messa alla prova da tensioni regionali o da operazioni indirette di gruppi armati legati all’Iran, come gli Houthi in Yemen. La crescente interconnessione dei mercati globali significa che eventi lontani possono avere ripercussioni immediate sulle catene di approvvigionamento africane, aumentando i costi commerciali e logistici.

Il rapporto Onu evidenziava anche disomogeneità tra le sottoregioni: l’Africa orientale cresce più rapidamente, trainata da Etiopia e Kenya, mentre i Paesi centrali e meridionali restano frenate da strutture economiche fragili e da vincoli fiscali. La crisi iraniana rischia di accentuare queste disparità, premiando le economie più integrate e resilienti e mettendo sotto pressione quelle più vulnerabili. La prospettiva è chiara: la crescita continentale non è uniforme, e l’impatto degli choc esterni tende a colpire in modo selettivo, esacerbando le disuguaglianze già esistenti. Un ulteriore punto critico riguarda la sostenibilità del debito. Con un rapporto debito/Pil medio del 63% e interessi che assorbono circa il 15% delle entrate, le economie africane hanno poco margine per interventi fiscali straordinari. Il rincaro di prezzi energetici e materie prime potrebbe portare a misure correttive dolorose, con effetti sociali immediati. L’ottimismo di inizio anno sul consolidamento macroeconomico e la crescita inclusiva rischia dunque di rimanere al più una proiezione tecnica dei dati dello scorso anno, soprattutto se le pressioni globali continueranno a crescere.

La crisi iraniana è uno stress test per l’Africa: mette in luce la fragilità delle economie dipendenti dall’esterno e la vulnerabilità alle dinamiche geopolitiche, confermando l’importanza di riforme strutturali, diversificazione energetica e investimenti strategici. L’analisi critica suggerisce che il continente non può più permettersi di basarsi solo su resilienza macroeconomica o ottimismo statistico. Serve un approccio più pragmatico, che coniughi crescita sostenibile, protezione sociale e rafforzamento della cooperazione multilaterale, come indicato dall’Impegno di Siviglia, adottato a metà 2025. Si tratta del documento politico chiave della quarta Conferenza internazionale sul finanziamento allo sviluppo (FfD4), che mira a colmare il deficit di 4.000 miliardi di dollari annuali per gli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile (Oss), indicando a tal fine riforme del debito, tassazione equa e maggiore sostegno ai Paesi in via di sviluppo, per ridurre rischi sistemici e affrontare in maniera concreta gli choc globali.

L’Africa, dunque, oscilla tra dati economici relativamente incoraggianti e fragilità strutturali. La crisi iraniana non ha per il momento provocato un crollo economico, ma rappresenta una seria minaccia.