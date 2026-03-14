Il Papa torna a vivere nell’appartamento pontificio. Oggi il trasloco di Leone XIV

Era stato uno dei “suggerimenti” che i cardinali aveva fatto al futuro Pontefice durante le Congregazioni generali che avevano preceduto l’inizio del Conclave da cui sarebbe uscito papa Robert Francis Prevost. A distanza di dieci mesi dall’elezione di Leone XIV, il Papa si trasferisce nell’appartamento pontificio all’interno del Palazzo Apostolico. La “casa del Papa” nella terza loggia del Sacro Palazzo dove avevano risieduto i Pontefici dall’inizio del secolo scorso fino all’elezione di papa Francesco che, invece, aveva scelto di abitare a Casa Santa Marta, nel secondo piano della struttura voluta da Giovanni Paolo II.

Con l’inizio dell’“era” di Leone XIV erano cominciati i lavori di ristrutturazione dell’appartamento pontificio. Segno che il primo Papa statunitense della storia della Chiesa sarebbe tornato a vivere nel Palazzo Apostolico. Questo pomeriggio il Pontefice prende possesso dell’appartamento trasferendosi con i suoi più stretti collaboratori negli spazi a disposizione dei suoi predecessori. La conferma arriva da Matteo Bruni, direttore della Sala Stampa della Santa Sede. Con il Pontefice vivranno i due segretari particolari: monsignor Edgard Iván Rimaycuna Inga, il sacerdote peruviano chiamato a fianco di Prevost da Chiclayo, la diocesi che il futuro Papa aveva guidato come vescovo; e l'italiano don Marco Billeri, canonista, originario della diocesi toscana di San Miniato.

Finora il Papa aveva abitato nel Palazzo del Sant’Uffizio dove risiedeva quando era prefetto del Dicastero per i vescovi. Lo scorso 11 maggio Leone XIV aveva riaperto l’appartamento rimuovendo i sigilli apposti il 21 aprile, giorno della morte di Francesco. Ed aveva dato il via alla risistemazione dell'abitazione che per dodici anni – ossia per l’intero pontificato di papa Francesco – era rimasto “vuoto”. Nove mesi la durata dei lavori L’appartamento è composto di vari spazi, tra cui lo studio privato, da cui il Papa si affaccia per l'Angelus in piazza San Pietro, la biblioteca e una piccola cappella.