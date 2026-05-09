Domani torna in edicola Avvenire di Calabria: la maternità, il caso Moro, la sfida elettorale per Reggio e il primo anno di Leone XIV

Tra attualità, territorio e Chiesa: così l’inserto diocesano continua a raccontare la vita della comunità locale calabrese e le sfide sociali viste da questa parte dell'Italia

Domani, domenica 10 maggio, torna in edicola Avvenire di Calabria, l'inserto settimanale del quotidiano Avvenire distribuito nella Regione dei Bronzi. Un'edizione ricca dei contenuti che, nel giorno della Festa della Mamma, sceglie di guardare alla condizione delle donne che diventano madri.

Mamme tra fatica e rinascita, il dossier sulla matrescenza

Il cuore del numero è un ampio dossier dedicato alla maternità contemporanea: attraverso le testimonianze di Chiara, ricercatrice costretta a lasciare il dottorato, di Valentina, divisa tra ufficio e nido, e di Rossella, calabrese trapiantata a Torino senza rete familiare, affiora il ritratto di un Paese che celebra le madri a parole e le lascia sole nei fatti. Lo psicoterapeuta Gianni Trudu spiega cos'è la matrescenza, la profonda trasformazione identitaria che accompagna la nascita di un figlio.

Il caso Moro, a quasi cinquant'anni dall'agguato

Un'intera pagina è dedicata alla figura di Aldo Moro…tre firme dell'Istituto diocesano di formazione sociopolitica "Monsignor Lanza" ricostruiscono la solitudine dello statista, isolato nel suo partito e osteggiato da ambienti ecclesiastici e internazionali. Accanto alla sua memoria, il giornale ricorda il sacrificio di Peppino Impastato, ucciso dalla mafia a Cinisi nello stesso giorno, il 9 maggio 1978.

Reggio al voto: Battaglia e Cannizzaro a confronto

Con le elezioni comunali fissate per il 24 e 25 maggio, il numero propone un faccia a faccia tra i due principali candidati alla guida di Palazzo San Giorgio. Mimmetto Battaglia, per il centrosinistra, rivendica il risanamento dei conti e punta sul Museo del Mare e il waterfront. Francesco Cannizzaro, per il centrodestra, promette discontinuità e scommette sulla filiera istituzionale con Roma e la Regione. Spazio anche ai candidati civici Lamberti Castronuovo e Pazzano.

Leone XIV, un anno dopo

Il vaticanista Enzo Romeo traccia il ritratto del pontefice americano: Leone XIV si prepara a dedicare la sua prima enciclica alla rivoluzione digitale. Venerdì 15 maggio, intanto, il vaticanista Francesco Grana presenterà a Reggio il suo volume sul nuovo pontificato. Un dossier celebra inoltre gli anniversari di tre encicliche sociali — Rerum novarum, Quadragesimo anno e Mater et magistra — rilette alla luce delle sfide del 2026.

Chiesa e territorio

Monsignor Erio Castellucci, vicepresidente della Cei, definisce la firma per l'8xmille «un atto di sinodalità vissuta», mentre da Mileto, il vescovo Nostro si schiera accanto a cinque imprenditori del vibonese colpiti dalla 'ndrangheta. A Cannavò l'Asp di Reggio attiva screening oncologici gratuiti nella parrocchia di San Nicola di Bari, portando la prevenzione nelle periferie.