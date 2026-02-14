Domani in edicola su Avvenire di Calabria: le sfide della famiglia, l'emergenza maltempo e il futuro di Reggio

Domani, domenica 15 febbraio 2026, torna in edicola "Avvenire di Calabria", l'inserto settimanale del quotidiano Avvenire. Le pagine di questo nuovo numero offrono un viaggio tra le emergenze del territorio calabrese, le sfide sociali e le riflessioni etiche che interrogano la comunità civile ed ecclesiale.

La sfida della famiglia e i grandi temi bioetici

La prima pagina di questa settimana si interroga sul valore del fidanzamento e del matrimonio. Creare una famiglia sembra una scelta sempre più fuori moda, eppure il giornale raccoglie le storie di chi continua a credere in questa opzione controcorrente, vedendo nell'attesa un tempo prezioso per imparare ad amare e costruire basi solide. Il settimanale dedica poi un ampio dossier a Eluana Englaro, a diciassette anni dalla sua scomparsa. Quella vicenda rappresenta una ferita ancora aperta nel panorama bioetico italiano, che continua a interrogare le coscienze e ad alimentare il dibattito sulle nuove proposte di legge sul fine vita, in un difficile ma necessario equilibrio tra compassione, cura e libertà.

Maltempo e fragilità del territorio, un conto pesantissimo

Ampio spazio è dedicato alle conseguenze dei cicloni Nils e Ulrike, che hanno messo in ginocchio il territorio calabrese. Avvenire di Calabria documenta i gravi danni registrati sul lungomare di Reggio Calabria, colpito da forti mareggiate che hanno travolto lidi e attività commerciali, distruggendo arredi e mandando in fumo anni di investimenti in pochi minuti. L'emergenza non ha risparmiato il comparto agricolo: la Coldiretti denuncia campi allagati e colture compromesse lungo tutta la fascia tirrenica, lanciando l'allarme per un territorio storicamente vulnerabile e fragile. Di fronte a questo scenario, la riflessione proposta chiama in causa la necessità di superare la logica dell'emergenza e dei soli risarcimenti, per stringere finalmente una nuova alleanza con il Creato e avviare piani strutturali per la difesa del suolo.

Politica cittadina, eccellenze locali e il caso sanità

Per le pagine di attualità e politica, i riflettori sono puntati sulle prossime elezioni comunali di Reggio Calabria. Il leader regionale di Forza Italia, Francesco Cannizzaro, ha lanciato l'iniziativa "Adesso Reggio - 10 passi per il futuro" per «mandare a casa chi ha governato negli ultimi dieci anni». Pur senza svelare ancora il nome del candidato sindaco della coalizione a traino forzista, ha presentato una piattaforma di idee volta a rilanciare la città, ribadendo che prima delle ambizioni personali viene il progetto di squadra. Sul fronte economico, si celebra un passo decisivo per il Bergamotto di Reggio Calabria, che ha ottenuto il via libera dal Ministero dell'agricoltura per il riconoscimento dell'Indicazione Geografica Protetta, in attesa che la palla passi a Bruxelles per l'ultima parola. Viene inoltre affrontata la spinosa questione della sanità locale, con le sanzioni comminate dall'Asp a centinaia di medici di base per presunte prescrizioni inappropriate e il superamento dei tetti di spesa, un caso che ha già innescato le proteste sindacali e l'annuncio di un'interrogazione regionale.

Chiesa, educazione e prossimità

Ricco anche il panorama ecclesiale e sociale. Un'intervista esclusiva al presidente nazionale della Fism, Luca Iemmi, affronta il nodo delle povertà educative e l'urgenza di rafforzare il sistema integrato per i servizi all'infanzia della fascia 0-6 anni, evidenziando il problema della denatalità e la necessità di maggiori risorse. La Chiesa locale si stringe poi attorno ai più fragili in occasione della Giornata Mondiale del Malato, celebrata a Reggio Calabria ricordando che la prossimità e l'umanità possono diventare una vera e propria terapia, riconoscendo nel sofferente una persona e non una semplice cartella clinica. Un focus speciale è dedicato al Premio Lilia Gaeta, conferito quest'anno alla Caritas diocesana reggina per l'instancabile servizio e la dedizione dimostrati quotidianamente verso gli ultimi. Infine, si annuncia un evento eccezionale per i fedeli: la peregrinatio della reliquia della Terra del Transito di san Francesco, un cammino spirituale che, partendo da Assisi, visiterà tutte le diocesi calabresi.

Tutto questo, insieme a molti altri approfondimenti culturali, storici e di vita comunitaria, vi aspetta nelle edicole calabresi.