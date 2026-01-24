Domani in edicola su Avvenire di Calabria: la giustizia al bivio, il mito di Versace e i «Semi di futuro» per le parrocchie

Tra attualità, territorio e Chiesa: così l’inserto diocesano continua a raccontare la vita della comunità locale calabrese e le sfide sociali viste da questa parte dell'Italia

Torna l'appuntamento settimanale del quotidiano Avvenire con l’inserto Avvenire di Calabria, in edicola domani, domenica 25 gennaio, e disponibile in tutte le parrocchie della diocesi e nelle edicole della regione. Il numero di questa settimana apre con una forte attenzione ai temi civili e istituzionali, senza dimenticare le grandi questioni sociali e la vita della Chiesa locale.

Il cuore dell'edizione è dedicato a un ampio "Primo Piano" sul Referendum della giustizia previsto per la primavera 2026. Il direttore Davide Imeneo, nel suo editoriale intitolato "Un voto cruciale", invita i lettori a informarsi prima di decidere, sottolineando come la consultazione sulla separazione delle carriere non richieda il quorum e rimetta dunque la decisione interamente alla volontà di chi si recherà alle urne. Per favorire un discernimento consapevole, il giornale ospita un serrato confronto tra le due posizioni: da un lato il procuratore aggiunto di Reggio Calabria Stefano Musolino espone le ragioni del "No", mettendo in guardia dal rischio di un pubblico ministero lontano dalla cultura della giurisdizione e trasformato in un "avvocato dell'accusa" ; dall'altro, l'avvocato Francesco Siclari, presidente della Camera Penale reggina, illustra le ragioni del "Sì", vedendo nella riforma l'unica via per garantire la vera terzietà del giudice.

Spostando lo sguardo sulla vita ecclesiale della comunità di Reggio Calabria - Bova, viene raccontata la nascita di "Semi di Futuro", il nuovo Osservatorio diocesano promosso dalla Diocesi di Reggio Calabria - Bova. Si tratta di un servizio innovativo pensato per sostenere parrocchie ed enti ecclesiastici nell'intercettare bandi e fondi — europei, nazionali e locali — che spesso rimangono inutilizzati per mancanza di competenze tecniche specifiche. È un segno concreto di una Chiesa che vuole colmare il divario tra bisogni reali e risorse disponibili, trasformando le idee pastorali in progetti sostenibili.

Le pagine culturali offrono invece un suggestivo parallelismo tra due figure iconiche che condividono il nome e l'impatto sulla storia d'Italia: Gianni Versace e Gianni Agnelli. A ventinove anni dalla morte dello stilista e nell'anniversario della scomparsa dell'Avvocato, un approfondimento mette a specchio l'acciaio e il rigore sabaudo di Torino con la seta e l'esuberanza magnogreca di Reggio Calabria. Un viaggio che passa anche attraverso la mostra al MArRC, per riscoprire come il Sud possa essere protagonista globale valorizzando le proprie radici identitarie.

Non manca uno sguardo attento sulla società e sulle sfide educative. A seguito dei drammatici fatti di cronaca avvenuti a La Spezia, lo psicologo Matteo Lancini interviene per analizzare il disagio degli adolescenti, invocando la necessità di una "nuova democrazia affettiva" che vada oltre la semplice repressione. Sul fronte delle buone pratiche, spazio alle imprese reggine d'eccellenza premiate dalla Camera di Commercio per aver investito in innovazione e sostenibilità. Viene anche presentata la nuova rubrica "TU-tela" a cura del Servizio Regionale della CEC, uno spazio formativo per rendere le comunità luoghi sicuri per i minori.

A completare il numero, l'approfondimento sui vent'anni dell'enciclica Deus Caritas Est di Benedetto XVI, l'inaugurazione dell'Anno Giudiziario del Tribunale Ecclesiastico Interdiocesano Calabro e le celebrazioni all'Eremo per il venerabile fra Gesualdo.