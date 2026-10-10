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Dal Poverello all'icona della pace e dell'ecologia: come cambia san Francesco nell'immaginario collettivo. Lunedì 12 ottobre la diretta streaming

di Redazione Catholica
Da Bruxelles lunedì 12 ottobre alle 16 la diretta dell'incontro dedicata al libro “Pensare Francesco. Storia, memoria e uso politico”, frutto di un progetto di due anni del Centro Universitario Cattolico della Cei
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October 10, 2026
Non più soltanto l’Alter Christus o il Poverello dell’età medievale, ma anche il «grande riformatore», un democratico-cristiano o «il più italiano dei santi». E ancora un’icona dell’ecologia e della pace. San Francesco è cambiato nel corso dei secoli. O meglio è cambiata la sua percezione perché la sua immagine è stata resa compatibile con le attese spirituali, culturali e politiche delle diverse epoche. È accaduto anche e soprattutto dall’Ottocento ai nostri giorni. Lo racconta il volume “Pensare Francesco. Storia, memoria e uso politico” (Il Mulino) che viene presentato a Bruxelles a pochi giorni dalla solennità di san Francesco del 4 ottobre, data in cui quest’anno il mondo ha celebrato l’ottavo centenario della morte del santo di Assisi. La presentazione è in programma alle ore 16 di lunedì 12 ottobre e sarà trasmessa in diretta streaming qui sul sito di Avvenire.
L’incontro a Bruxelles è un dialogo fra Andrea Possieri, docente di storia contemporanea all’Università di Perugia e uno dei curatori del volume, e Giacomo Gambassi, vaticanista di “Avvenire”. L’iniziativa è organizzata dall’Istituto italiano di cultura a Bruxelles – che ospita l’incontro – in collaborazione con la nunziatura apostolica in Belgio e si tiene in occasione della XXVI Settimana della lingua italiana nel mondo (SLIM 2026). Il libro è frutto di un progetto durato due anni e promosso dal Centro Universitario Cattolico della Cei. E raccoglie alcuni studi sull’interpretazione di san Francesco negli ultimi due secoli.

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