Chi è il primo vescovo italiano di Leone XIV che guiderà la diocesi di Molfetta

È destinato alla Puglia il primo nuovo vescovo italiano del pontificato di Leone XIV. Si tratta di monsignor Domenico Basile, attuale vicario generale della diocesi di Andria, che il Papa ha chiamato a guidare la diocesi di Molfetta-Ruvo-Giovinazzo-Terlizzi. Succede al vescovo Domenico Cornacchia che lascia per limiti di età, avendo compiuto 75 anni lo scorso febbraio. Proprio Cornacchia ha annunciato, in contemporanea con la Sala Stampa vaticana, la nomina voluta da papa Prevost. Annuncio avvenuto a mezzogiorno al termine del ritiro del clero nella parrocchia della Madonna della Pace a Molfetta. Ad Andria è stato il vescovo Luigi Mansi a rendere nota la decisione del Pontefice.

Un pugliese per guidare una diocesi pugliese è stata la scelta di Leone XIV. Basile, prete dal 1991, 59 anni, vicario generale dal 2021, è nato il 3 giugno 1966 ad Andria, in provincia di Barletta-Andria-Trani. Ha studiato filosofia e teologia al Seminario vescovile di Andria e poi nel Pontificio Seminario regionale pugliese “Pio XI” di Molfetta. È stato ordinato sacerdote il 14 settembre 1991. Ha conseguito la licenza in teologia pastorale alla Pontificia Università Lateranense di Roma. È stato vicario parrocchiale della comunità di San Giuseppe Artigiano di Andria (1991-1993), educatore al Pontificio Seminario regionale pugliese (1993-2000); direttore del servizio di pastorale giovanile diocesano (1996-2000); parroco del Cuore Immacolato di Maria ad Andria (2000-2017); direttore della biblioteca e dell’archivio diocesano (dal 2015); padre spirituale al Pontificio Seminario (2017-2021); direttore dell’Ufficio beni culturali ecclesiastici e l’edilizia di culto (dal 2019); assistente unitario diocesano di Azione Cattolica. La prima nomina di un nuovo pastore nella Penisola arriva dopo la chiusura del Giubileo e dopo il Concistoro che si è tenuto mercoledì e giovedì.