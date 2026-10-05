A un anno e mezzo dalla morte di Francesco esce il suo diario personale: un libro per scoprire l’uomo dietro il Papa

Sarà pubblicato il prossimo 24 novembre, in contemporanea mondiale in cinque lingue e con distribuzione in 94 Paesi, Il Diario personale di papa Francesco, il volume curato dal cardinale Víctor Manuel Fernández, prefetto del Dicastero per la Dottrina della fede e tra i più stretti collaboratori di Jorge Mario Bergoglio. Il libro, annunciato oggi dalla Libreria Editrice Vaticana, presenta e commenta gli appunti personali che il Pontefice argentino, scomparso il 21 aprile 2025, ha scritto nell’arco di oltre trent’anni, dal 20 dicembre 1992 al 18 agosto 2024. Se in questi 18 mesi dalla morte sono stati numerosi gli studi dedicati al suo magistero, al suo pontificato e alle riforme avviate nella Chiesa, questo libro promette di offrire qualcosa di diverso: un accesso diretto all’interiorità dell’uomo Bergoglio, alle sue riflessioni, alle sue preghiere e al cammino spirituale che ha accompagnato prima il vescovo di Buenos Aires e poi il Vescovo di Roma.

Secondo quanto reso noto dalla stessa casa editrice vaticana, il volume raccoglie annotazioni che coprono tutte le stagioni più importanti della vita di Francesco: gli anni del ministero episcopale in Argentina, la guida dell’arcidiocesi di Buenos Aires, la nomina cardinalizia e infine il pontificato iniziato il 13 marzo 2013. L’ultima nota inclusa nel diario risale all’agosto 2024, pochi mesi prima della morte. A presentare queste pagine sarà proprio il cardinale Fernández, figura legata a Francesco da una lunga amicizia e da una stretta collaborazione ecclesiale. Il prefetto della Dottrina della fede non si limita infatti a introdurre il testo, ma ne offre anche una lettura e un commento, aiutando il lettore a collocare gli appunti nel contesto delle diverse fasi della vita di Bergoglio.

«Con questo libro potremo conoscere ancora di più l’interiorità del Pontefice argentino», ha spiegato Andrea Tornielli, direttore editoriale del Dicastero per la comunicazione, sottolineando come il volume rappresenti un’occasione per entrare in contatto con la dimensione più personale di Francesco. Nel corso del suo pontificato Bergoglio non aveva nascosto il proprio mondo interiore. Le omelie quotidiane, i gesti verso i poveri, gli appelli per la pace, l’attenzione alle periferie esistenziali e il forte richiamo alla misericordia hanno mostrato tratti ben precisi della sua personalità. Tuttavia questi quaderni consentono di compiere un ulteriore passo, offrendo uno sguardo sulle radici spirituali di quelle scelte pastorali e sulle domande che hanno accompagnato il suo discernimento negli anni.

Il testo si inserisce nella tradizione dei grandi diari spirituali: il paragone più immediato è con il Giornale dell’anima di san Giovanni XXIII, testo che ha permesso a generazioni di lettori di conoscere la profondità umana e spirituale del Pontefice bergamasco. L’edizione italiana sarà pubblicata dalla Libreria Editrice Vaticana, mentre le versioni spagnola, inglese e portoghese saranno affidate a Penguin Random House e quella francese ad Albin Michel. Prima dell’uscita nelle librerie, il volume sarà presentato agli editori internazionali durante la Fiera del Libro di Francoforte.