Zuppi: Alex Zanardi «un lottatore di speranza». Mattarella: resterà un punto di riferimento

cardinale Matteo Zuppi definisce Alex Zanardi nel messaggio Un «campione nello sport e nella vita», «lottatore di speranza sempre, fino alla fine, aiutato dall’amore dei suoi cari»: così ildefinisce Alex Zanardi nel messaggio per la sua morte esprimendo «a nome della Chiesa di Bologna vicinanza nella preghiera, cordoglio e partecipazione al dolore della famiglia», rivolgendo «un pensiero anche a quanti in questi anni hanno conosciuto la sua testimonianza, in particolare il mondo sportivo, quello giovanile e dei diversamente abili, e anche i medici e il personale sanitario che lo hanno curato ed assistito».

Zanardi era nato il 23 ottobre 1966 a Bologna, la diocesi della quale il presidente della Cei è arcivescovo, e andava pubblicamente fiero delle proprie radici petroniane. «Le sue imprese sportive e le sue ripartenze, anche nei momenti più bui – scrive Zuppi nel messaggio diffuso dall’Arcidiocesi – ci sono di esempio e costituiscono un insegnamento soprattutto per i giovani e per coloro che si trovano in difficoltà per disabilità, incidenti o malattie. Con coraggio e passione ha dimostrato più volte come sia possibile rialzarsi dalle cadute». Il pensiero di Zuppi si fa infine preghiera al «Signore per lui e per la sua famiglia», esprimendo «così la nostra vicinanza in questo momento doloroso. Come ci ha insegnato anche il recente Giubileo della Speranza – conclude il cardinale – consegniamo la sua testimonianza a Dio che è la fonte di ogni speranza».

Nel gran numero di messaggi diffusi da personalità istituzionali, campioni dello sport e associazioni legate al mondo della disabilità, spicca quello del Capo dello Stato, che dà voce a un dolore vastissimo nel Paese, espressione dell’affetto collettivo per Alex Zanardi e della popolarità della sua figura. «Come l’intera Italia – scrive Sergio Mattarella – avverto profondo dolore per la morte di Alex Zanardi. Sportivo di eccelse qualita, ha dimostrato straordinaria personalità anche dopo il gravissimo incidente che ha subito. Divenuto campione paralimpico, è stato per tutti questi anni punto di riferimento di tutto lo sport, amato e ammirato anche per il coraggio, la resilienza e la capacità di trasmettere entusiasmo. La sua figura ha rappresentato punto di riferimento anche oltre il mondo dello sport e lo rimarrà nel ricordo degli italiani. Esprimo alla famiglia la vicinanza della Repubblica».

«Accompagno con la preghiera il ricordo di Alex Zanardi. Nella prova e nel dolore ha sempre saputo testimoniare il coraggio della speranza». È l'omaggio del cardinale Gianfranco Ravasi, a lungo presidente del Dicastero vaticano per la Cultura al campione scomparso a 59 anni –. Lo sport, vissuto con passione e dignità, può diventare scuola di umanità e forza per affrontare la gara più difficile: quella della vita».