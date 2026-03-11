Svizzera: rogo bus, finora nessun indizio atto terroristico

Non sarebbe un terrorista l'uomo che martedì si è rovesciato addosso una tanica di benzina dando fuoco a un pullman a Kerzers, nel Canton Friburgo, e causando la morte di sei persone il ferimento di altre cinque (di cui due gravemente). È quanto ha comunicato la polizia cantonale di Friburgo, per il resto molto avara di informazioni. Non viene infatti confermato se sia trattato del gesto volontario di uno squilibrato, di una persona ridotta alla disperazione né si sa se l'elenco delle vittime sia definitivo o provvisorio, e nemmeno se l'uomo che si sarebbe dato fuoco volontariamente sia tra i sei morti o tra i cinque feriti. «Finora non ci sono indizi di un'origine terroristica», ha dichiarato alla RTS Martial Pugin, responsabile della comunicazione della polizia cantonale di Friburgo. Le indagini e le verifiche sono ancora in corso», ha aggiunto. Testimoni oculari hanno riferito che un uomo, dopo essersi cosparso di benzina, si è dato fuoco in un gesto volontario: «Un uomo si è dato fuoco all’interno - ha detto un passeggero che era a bordo dell'autobus scampato al rogo, con il volto e le mani annerite dalla fuliggine -. Si è versato della benzina e si è dato fuoco!» . Anche la polizia ha ammesso di aver ricevuto informazioni secondo cui la dinamica dell'incendio sarebbe stata quella, ma ha affermato di non poterlo confermare ancora. La tragedia è avvenuta alle 18.30 di martedì. L'autobus era quello che collega Düdingen a Kerzers. Il pullman stava per raggiungere il capolinea, in Murtenstrasse, quando le fiamme sono divampate violentissime, coinvolgendo anche i passanti in centro. Tra i feriti anche un soccorritore.