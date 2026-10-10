Studenti francesi in piazza, peste sospetta, i Premi Nobel: 5 notizie spiegati ai bambini

Le notizie della illy è un podcast di rassegna stampa per bambini di Ilaria Beretta. Ogni sabato, da settembre a giugno racconta e spiega ai bambini dai sei anni in su le notizie della settimana che sono apparse sui giornali italiani o su quelli stranieri. Dagli esteri alla politica, dalla cronaca all’economia: Le notizie della illy è il podcast per chi crede che anche i bambini abbiano il diritto di capire che cosa sta succedendo e che l’attualità non è mai troppo grande per essere spiegata ai più piccoli.

– Da settimane migliaia di studenti delle scuole superiori francesi scendono in piazza per protestare contro la situazione delle scuole pubbliche: calde, sovraffollate e con pochi insegnanti. A loro, questa settimana, nelle manifestazioni si sono aggiunti anche tanti adulti.



– Una scienziata che lavorava in un laboratorio in Siberia, una regione della Russia, è morta per una grave polmonite che potrebbe essere stata causata dal batterio della peste che stava studiando. Sulla vicenda, per evitare contagi pericolosi, la Russia deve fare chiarezza.



– Ogni autunno, da oltre cento anni, vengono assegnati i Premi Nobel a chi si è adoperato per il bene dell’umanità attraverso scoperte e innovazioni in materie come chimica, fisica, medicina, economia, letteratura. A chi sono andati quest’anno?



– Contro i truffatori che clonano perfettamente la voce di personaggi famosi usando l’intelligenza artificiale, ha deciso di difendersi anche la presidente del consiglio italiana Giorgia Meloni depositando una frase da lei pronunciata con l’obiettivo di renderla un “marchio sonoro”.



– In India, nella regione del Gujarat, un cucciolo di leone è caduto in un pozzo aperto. Per fortuna esistono squadre specializzate in questo tipo di incidenti.