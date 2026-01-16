Studente accoltellato da un compagno a scuola, è gravissimo

Uno studente italiano è stato accoltellato questa mattina da un altro studente. È successo all'istituto professionale Einaudi-Chiodo di La Spezia. Il giovane, di origine straniera, soccorso da 118 e Croce Rossa è stato ricoverato in gravissime condizioni all'ospedale Sant'Andrea. Le indagini su quanto accaduto sono affidate alla polizia di Stato. «A lui e alla sua famiglia va tutta la mia solidarietà - ha detto il sindaco di La Spazia Pierluigi Paracchini, contattato dall'Agi -. Condanno con fermezza quanto accaduto, che rappresenta un dolore enorme per tutta la nostra comunità. Ci impegniamo quotidianamente a fornire modelli positivi, ora spero solo con tutto il cuore che il ragazzo ferito si salvi».