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Le scuole cattoliche sono pronte all'accoglienza degli “stranieri”. «Ma la parità deve essere reale»

di Paolo Ferrario
Nota congiunta di Agesc, Ciofs scuola, Fidae, Fondazione Gesuiti Educazione sul “tetto” annunciato dal governo: «Non è la cittadinanza di un alunno a determinare le difficoltà di una classe. Rendere pienamente operativo il pluralismo scolastico permetterebbe agli istituti paritari di offrire ancora di più il proprio contributo alle politiche di inclusione»
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September 23, 2026
Le scuole cattoliche sono pronte all'accoglienza degli “stranieri”. «Ma la parità deve essere reale»
/ ANSA
«Non è la cittadinanza di un alunno a determinare le difficoltà di una classe». Partono da qui le associazioni delle scuole paritarie (Agesc, Ciofs Scuola, Fidae e Fondazione Gesuiti educazione) che si inseriscono nel dibattito sul cosiddetto tetto del 30% agli alunni “stranieri”, rilanciando il ruolo degli istituti cattolici nella loro integrazione e sollecitando contestualmente la piena attuazione delle legge 62/2000 sulla parità scolastica. «La scuola deve essere il luogo nel quale nessuno viene escluso e ogni persona può sentirsi accolta, riconosciuta e accompagnata – scrivono in una nota congiunta Umberto Palaia, presidente Agesc; Carla Monaca, presidente nazionale Ciofs scuola; Virginia Kaladich, presidente nazionale Fidae; Vitangelo Denora, delegato Fondazione Gesuiti Educazione –. Di fronte alle misure annunciate dal Governo sulla presenza degli alunni stranieri nelle classi, riteniamo fondamentale partire da una parola: inclusione». Un fronte sul quale le scuole paritarie sono pronte a schierarsi, mettendo in campo una tradizione secolare nel campo dell’educazione dei bambini e dei giovani. «Eventuali situazioni di forte squilibrio nella composizione delle classi – proseguono i rappresentanti delle associazioni delle scuole cattoliche – devono essere affrontate con buon senso e senza trasformare un problema organizzativo ed educativo in un criterio di esclusione. Non è la cittadinanza di un alunno a determinare le difficoltà di una classe. Occorre considerare la conoscenza della lingua italiana, i bisogni educativi dei bambini e dei ragazzi, il contesto sociale e territoriale e le condizioni nelle quali operano le singole scuole».
Per le associazioni firmatarie, l’apprendimento della lingua italiana rappresenta uno strumento essenziale di partecipazione alla vita scolastica e sociale e deve essere sostenuto con percorsi accessibili, rivolti agli studenti e alle loro famiglie. Allo stesso tempo, la conoscenza di lingue, culture e tradizioni differenti può costituire una vera ricchezza per l’intera comunità educativa, quando è accompagnata dalla capacità di incontrarsi, dialogare e rispettare regole condivise. «L’inclusione non si realizza attraverso automatismi o percentuali applicate indistintamente – prosegue la nota –. Richiede il coinvolgimento delle scuole, delle famiglie, degli enti locali e delle comunità territoriali, insieme a investimenti adeguati nella mediazione culturale, nell’insegnamento dell’italiano, nella formazione dei docenti e nel sostegno alle realtà che operano nelle aree più complesse. È necessario aiutare le nostre scuole a essere luoghi nei quali tutti possano stare bene, conoscersi e crescere insieme, nella consapevolezza della propria identità e nel rispetto di quella degli altri».
In questo percorso le scuole paritarie cattoliche sono pronte a fare ancora di più, mettendo a disposizione la propria esperienza educativa, la presenza capillare sui territori e la capacità di costruire comunità aperte e accoglienti.
«Le nostre scuole sono disponibili ad accogliere un numero maggiore di bambini e ragazzi, contribuendo anche a una distribuzione più equilibrata degli alunni e sostenendo concretamente i percorsi di integrazione. Ma questa disponibilità deve essere accompagnata da condizioni che consentano davvero a tutte le famiglie di scegliere una scuola paritaria, indipendentemente dal reddito e dalla provenienza». Le associazioni firmatarie chiedono quindi che sia finalmente data piena attuazione alla legge 62 del 2000, che ha riconosciuto le scuole statali e paritarie come parti dell’unico sistema nazionale di istruzione. «A più di venticinque anni dalla sua approvazione – ricordano Palaia, Monaca, Kaladich e Denora – la parità giuridica non è ancora diventata una parità effettiva sul piano economico. Finché la scelta di una scuola paritaria continuerà a comportare un costo aggiuntivo per le famiglie, la libertà educativa resterà incompleta e accessibile soltanto ad alcuni. Rendere pienamente operativo il pluralismo scolastico permetterebbe invece alle scuole paritarie cattoliche di accogliere ancora di più e di offrire il proprio contributo alle politiche di inclusione», aggiungono le associazioni. Che lanciano un appello alla politica: «Se vogliamo che tutti, ma davvero tutti, possano esercitare la libertà di scelta educativa, occorre superare definitivamente ogni discriminazione economica. L’inclusione non può limitarsi a una dichiarazione di principio: deve tradursi in risorse, strumenti e opportunità concrete per ogni bambino, ogni ragazzo e ogni famiglia».

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