Scontro tra scuolabus e auto nel Torinese, un morto e 20 feriti

È successo ad Arignano. Ad aver perso la vita è l'automobilista; venti studenti dei 50 a bordo hanno riportato contusioni, nessuno è grave

Un pullman che trasportava cinquanta studenti e un'auto si sono scontrati stamattina nel Torinese, ad Arignano. L'automobilista è morto e venti alunni sono rimasti feriti, nessuno in modo grave: si tratta di contusioni. Sul posto sta intervenendo il 118 di Azienda Zero con una serie di ambulanze e ci sono anche i vigili del fuoco. L'incidente è avvenuto in via borgo Cremera angolo via Borgonuovo. Sul luogo è arrivato anche l'elicottero del servizio regionale di elisoccorso.

L'automobilista, secondo quanto riporta La Stampa, sarebbe morto sul colpo. Aveva 33 anni e stava tornando da un turno di notte nel paese di Santena verso Mombello Torinese, dove abitava. Tra le ipotesi al vaglio dei carabinieri, intervenuti subito sul luogo dello schianto, ci sarebbe anche il colpo di sonno. Sul posto anche i vigili del fuoco, la polizia municipale e il sindaco di Arignano Fernando Scimone.

Lo scontro è avvenuto all'uscita di una curva molto stretta, ma la dinamica è in fase di accertamento. Sul luogo dell'incidente il pullman è stato trovato sul marciapiede a destra della carreggiata: l'autista dello scuolabus potrebbe aver tentato di evitare lo scontro con l'auto che avrebbe invaso la sua corsia di marcia.